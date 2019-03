Al via il Road Trip di Euronews: viaggio di 10 settimane in vista delle elezioni

Inizia il Road Trip di Euronews: un report itinerante in giro per l'Europa.

Tutto pronto per il Road Trip di Euronews: un viaggio di dieci settimane per raccogliere le testimonianze dei cittadini europei, nel solco dell'impegno a costruire l'"Europe's Town Square - All Views, All Voices, All Welcome".

Il tour inizierà sulla costa occidentale del Portogallo e terminerà a Bruxelles, a ridosso delle votazioni di maggio.

I corrispondenti del Road Trip attraverseranno Portogallo, Spagna, Francia, Italia, Grecia, Bulgaria, Romania, Ungheria, Austria, Repubblica Ceca, Polonia, Germania, Paesi Bassi e infine Belgio. Saranno operative 9 squadre di Road Trip che si passeranno il testimone alle frontiere in un programma di 10 settimane di maratona in tutto il mondo e in tutte le lingue.

In primo piano le aspettative dei cittadini europei in vista delle elezioni europee.

I reporter di Road Trip cattureranno lo stato d'animo dei cittadini europei alla vigilia delle elezioni, le loro preoccupazioni e speranze, la realtà della loro vita, le loro aspettative, i loro messaggi ai politici europei.

La trasmissione 'on the road' inizia con Anelise Borges e Filipa Soares in Portogallo. Sarà caratterizzata dal "divano rosso" sul quale Euronews intervisterà tanti cittadini europei, di tutti i ceti sociali, in numerose località.

In Portogallo il viaggio è simbolicamente iniziato con una maratona: una corsa per rinnovare la fiducia nella ripresa economica e per rilanciare la sfida ad una migliore qualità della vita.