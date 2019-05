Road Trip, verso le europee: viaggio nei Paesi Bassi

A Kerkrade, una città di confine nel sud dei Paesi Bassi. Una città poco lontana da Maastricht, dove i leader europei hanno aperto la strada all'euro nel 1992. Quasi 30 anni dopo quale attenzione riservano i residenti alle istituzioni europee e alle elezioni europee? Qualcuno sembra più interessato a ben altri argomenti. Come l'apertura di una nota catena di pizzeria là dove non c' era...

Nei Paesi Bassi questo giovedì si vota per eleggere i 26 membri dell'europarlamento spettanti ad Amsterdam. La prima incognita è: quanti si recheranno alle urne. "Io non voterò per nessuno, a Bruxelles stanno lì solo per riempirsi le tasche - dice un passante - che l'Olanda faccia Nexit come Gran Bretagna con Brexit."

Per altri l'Europa è una specie di pozzo senza fondo: "In Europa si sprecano un sacco di soldi tra Bruxelles e Strasburgo. La gente vede che le persone che ci lavorano hanno 30.000 euro al mese. Ma molte persone non sanno cosa ha portato l'Europa in tutti questi anni o lo dimenticano."

Il partito euroscettico di destra forum per la democrazia, che alle elezioni politiche di marzo ha riscosso successo diventando il secondo partito al senato, quanti voti prenderà alle europee dopo solo tre anni di vita? Il rider che consegna le pizze a domicilio è un giovane elettore e medita di votare il partito che vuole uscire da Schengen e dall'Unione europea, dice alla nostra inviata che nei Paesi Bassi preferirebbe avere solo gente dei Paesi Bassi.

Gli elettori dei Paesi Bassi potranno scegliere tra 16 partiti, dal Partito Popolare del primo ministro Mark Rutte all'ultradestra xenofoba, ai socialisti.

