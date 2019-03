"Continua il nostro road trip in Portogallo che ci porterà in giro per l'Europa in questi due mesi prima delle elezioni europee. Qui siamo nel mercato di Setúbal , in Portugallo, dove si vendono pesce, frutta e verdure fresche. La nostra Filipa Soares ha chiacchierato con gli ambulanti. Cliccate il video qui sopra per ascoltare cosa pensano i portoghesi delle Europeee dell'Europa.