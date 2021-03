Un altro weekend sotto il segno del Covid

Lunghe file e sold out per i test faidate che una catena di supermercati ha iniziato a vendere in Germania. 25 euro per 5 test rapidi, un solo pacco per cliente. Sono andati a ruba questo sabato, tanto che altre catene hanno promesso di fare altrettanto.

Alcol proibito in molte strade di Parigi questo weekend e sulle rive della Senna. La autorità sperano di evitare le scene dello scorso weekend con assembramenti di giovani e non che si godevano il bel tempo.

Stretta sulla movida in Italia. Questo sabato a Roma sono state chiuse intere piazze, mentre crescono i contagi in tutta la penisola. A Varese è stato isolato un caso di Covid con una variante rarissima, il secondo nel mondo.

A Vienna migliaia di persone sono scese in piazza per protestare contro le restrizioni. Molti senza maschere e senza distanziamento hanno seguito il comizio di un partito di estrema destra. L'Austria ha allentato le restrizioni lo scorso mese e ha riaperto scuole negozi e musei, ma i manifestanti chiedono anche la riapertura di ristoranti e caffè.

A Stoccolma la polizia ha disperso una protesta non autorizzata con centinaia di manifestanti. Al momento in Svezia non sono consentiti raduni con più di 8 persone.