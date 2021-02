La Danimarca ha annunciato lo sviluppo di un certificiale digitale per la vaccinazione contro il Coronavirus.

La prova dell'effettuata vaccinazione sarà cosi disponibile sul sito web della sanità pubblica danese e su un'applicazione mobile.

Una prima sperimentazione sarà lanciata sul sito sundhed.dk (la sanità pubblica danese) già alla fine di febbraio e corrisponderà al pass per il tampone al Covid-19, che è attualmente usato come documentazione per i test che risultano negativi.

La Danimarca è pronta per la sperimentazione del passaporto vaccinale. Euronews

"Poi potremo riaprire la società danese"

Dichiara Morten Bedskov, il ministro delle finanze danese:

"La collaborazione tra il governo, il mondo dell'industria e la Camera di Commercio danese per sviluppare una soluzione tecnologica per il passaporto digitale del Covid-19 richiederà ancora 3-4 mesi di tempo e poi saremo tecnologicamente pronti per iniziare, speriamo, una graduale e tranquilla riapertura di tutta la società danese".

Il ministro Morten Bedskov durante la dichiarazione di oggi. Euronews

La Svezia "insegue" la Danimarca

Anche la Svezia, paese che non hai applicato un lockdown totale, ha annunciato un progetto simile per introdurre un passaporto vaccinale digitale entro l'estate.

Il governo ha incaricato l'Agenzia svedese per l'amministrazione digitale (Digg) di guidare un progetto con un'infrastruttura digitale comune per i certificati di vaccinazione. Allo stesso tempo, l'Agenzia svedese per la salute pubblica e l'Agenzia E-Health sono incaricate di coordinare la partecipazione svedese ai certificati di vaccinazione digitali nell'Organizzazione Mondiale della Sanità e a livello Ue.

Tracce di passaporto digitale. Euronews

Come la Danimarca. il governo svedese spera che ciò possa rendere più agevole ristabilire i rapporti tra aziende nazionali e straniere.

L'obiettivo, fanno sapere da Stoccolma, è il rilascio dei certificati di vaccinazione digitali a partire dal 1° giugno.

"Molta attenzione per i viaggiatori d'affari. Ma quando saranno vaccinati?"

Il corrispondente di Euronews, Per Bergfors Nyberg, spiega:

"Molta attenzione è rivolta ai viaggiatori d'affari. Ma c'è un problema. Ad esempio: 94.000 persone in Danimarca hanno già avuto la loro seconda dose di vaccino, ma tra queste 94.000 persone non ci sono molti business-men. Naturalmente ci vorrà molto più tempo, rispetto ad altre categorie, prima che siano effettivamente sottoposti al vaccino. E ciò potrebbe ritardare il rilancio dell'economia del paese".

Il corrispondente da Stoccolma e Copenaghen, Per Bergfors Nyberg. Euronews

Un unico certificato europeo di vaccinazione: ma quando?

I membri del Consiglio europeo, guidati dal presidente Charles Michel, hanno concordato, già alla fine di gennai,o uno sforzo congiunto per creare un unico certificato europeo di vaccinazione, senza peraltro fornire nè una deadline nè vere e proprie linee guida.

"Pensiamo che dovremo essere in grado di concordare elementi comuni da includere nei certificati per scopi medici. E, in una fase successiva, possiamo vedere in quali circostanze questi certificati possono essere utilizzati", ha dichiarato Charles Michel, presidente del Consiglio europeo.