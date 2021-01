Quasi tutti i paesi europei hanno reso obbligatoria, ormai da tempo, la mascherina sui trasporti pubblici e nei negozi.

In Germania, le mascherine fatte in casa e in tessuto erano permesse, almeno fino a questa settimana, quando le nuove regole hanno introdotto l'obbligo esclusivamente delle mascherine mediche.

Ma dove possono essere prodotte tutte queste mascherine?

Jona Källgren, inviato di Euronews, ha visitato una piccola fabbrica di Berlino (Germania) che sta aumentando la produzione.

120.000 mascherine FFP2 saranno prodotte oggi, all'interno dell'azienda che si chiama 'Your Mask': è una società di attrezzature mediche nuova di zecca, fondata nell'aprile dello scorso anno. E ha iniziato la produzione di mascherine solo a novembre.

"Dobbiamo produrre le nostre mascherine..."

Mataty Erdinc - che gestisce anche una piccola impresa di gioielli - ha avviato l'azienda con i suoi due fratelli, dopo che loro stessi, all'inizio della pandemia, non riuscivano a procurarsi mascherine di buona qualità. E cosi hanno deciso di farsele direttamente loro....

Mataty Erdinc, proprietario di 'Your Mask":

"Così, mi sono detto 'dobbiamo provare a produrre le nostre mascherine. È possibile, perchè no? Preferibilmente da produrre qui in Germania'. E oggi abbiamo la nostra produzione".

Al momento, l'azienda ha 70 dipendenti. La produzione avviene su due turni di otto ore, cinque giorni alla settimana. Ma, entro aprile, l'azienda vorrebbe ampliare la produzione, 24 ore su 24, con l'obiettivo di produrre 250.000 mascherine al giorno.

"Stiamo facendo la nostra parte contro il Coronavirus"

"Non saranno sufficiente per tutta la Germania, ma stiamo facendo la nostra parte", continua Mataty Erdinc.

"Naturalmente, vogliamo produrre il più possibile per fare in modo che il maggior numero di persone possa avere le mascherine ed essere protetti. Insomma: stiamo facendo la nostra parte contro il Coronavirus".

Nuove regole in Germania: e un mercato potenzialmente enorme

Da questa settimana scattano nuove regole in Germania: sui mezzi pubblici e nei supermercati sono obbligatorie le mascherine mediche, come le FFP2 e le mascherine chirurgiche.

Ciò significa business, per l'enorme potenziale mercato disponibile per "Your Mask" e per altre aziende del nuovissimo settore-mascherine.

Del resto, non sono più accettate le mascherine di stoffa fatte in casa. E quindi bisogna comprarle...

Chi l'avrebbe detto un anno fa?

"Io dico sempre che tutto è possibile. Devi solo volerlo. Ma sapevo, ovviamente, che la domanda di mascherine ci sarebbe stata e sarebbe aumentata. E ora siamo felici di essere arrivati a questo punto", aggiunge Mataty Erdinc.

La pandemia è stata devastante (e lo è tuttora) per tante aziende e tantissimi lavoratori, ma ha portato con sè anche nuove idee imprenditoriali.

Commenta Jona Källgren, il giornalista di Euronews:

"Chi avrebbe pensato un anno fa che le mascherine sarebbero state un'opportunità di business? Beh, la pandemia ha cambiato molte cose. Anche nel mondo delle startup".