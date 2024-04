Spagna: Pedro Sánchez valuta dimissioni per l'inchiesta sulla moglie

Di Euronews

Aperta una indagine preliminare sulla base dell'esposto del sindacato di estrema destra Manos Limpias in cui si ipotizzano i reati di presunto abuso di informazione privilegiata e corruzione nei confronti di Begoña Gómez, moglie del premier spagnolo

PUBBLICITÀ

Il premier spagnolo Pedro Sánchez ha deciso di annullare la sua agenda pubblica per alcuni giorni per poter riflettere e decidere sulla possibilità o meno di dimettersi dalla carica dopo che una procura di Madrid ha detto di aver avviato un’indagine contro la moglie Begoña Gómez. La donna è accusata di traffico di influenze illecite. Il premier comunicherà la sua decisione il 29 aprile.

Nel tardo pomeriggio di mercoledì 24 aprile Sánchez si è riunito al Palazzo della Moncloa con diversi membri dell'esecutivo e del suo partito: poco dopo ha pubblicato su Xuna lettera in cui ha annunciato di volersi prendere alcuni giorni di pausa per riflettere sul suo futuro in seguito alle accuse rivolte alla moglie.