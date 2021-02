Nove milioni di dosi in più nel primo trimestre, per un totale di 40 milioni, e in arrivo con una settimana d'anticipo: è il nuovo impegno di AstraZeneca nella fornitura all'Unione europea di vaccini anti-Covid. Lo ha annunciato con un tweet la presidente della Commissione UE Ursula von der Leyen, che ha ribadito l'obiettivo di vaccinare il 70 per cento della popolazione adulta entro la fine dell'estate.

La notizia arriva dopo un braccio di ferro con la compagnia farmaceutica anglo-svedese. Aveva annunciato drastici tagli alla distribuzione, che avevano alimentato il sospetto che stesse favorendo i clienti britannici a danno di quelli dell'Unione. Di qui la decisione della Commissione di attivare un severo monitoraggio sull'export di vaccini verso Paesi terzi, e la minaccia, poi archiviata, di controlli sul trasporto di dosi al confine tra Irlanda e Irlanda del Nord, dove il passaggio merci è rimasto libero dopo la Brexit.

Nella mattinata di lunedì è arrivato un altro annuncio dalla Presidente della Commissione, sempre su Twitter: "Pfizer-BioNTech consegnerà 75 milioni di dosi in piùnel secondo trimestre dell'anno e fino ad un totale di 600 milioni di dosi nel 2021".

Il Portogallo, che detiene la presidenza di turno dell'Unione, è il Paese membro più in sofferenza in questo momento, con nuovi contagi e morti giornalieri in rapporto alla popolazione da record mondiale.

Il cancelliere austriaco Sebastian Kurz ha annunciato su Twitter che accoglierà pazienti portoghesi, come già aveva fatto con italiani, francesi e montenegrini per dare sollievo alle terapie intensive. Anche l'esercito tedesco offrirà personale e supporto materiale.

Secondo i dati della Johns Hopkins University, il Portogallo ha contato 720.516 contagi e 12.482 morti.

Dal Paese non si può uscire se non per motivi di salute e lavoro. in Algarve, alla frontiera con la Spagna sono in corso attenti controlli.

Il vaccino AstraZeneca, dopo quello dell'Agenzia europea per i medicinali Ema, ha ottenuto in Italia anche il sì di quella nazionale, l'Aifa, che tuttavia ne ha raccomandato la somministrazione agli under 55. Il Paese attende di conoscere il nuovo piano di somministrazioni, alla luce dei tagli annunciati anche da Moderna e Pfizer.