Il candidato repubblicano ha accettato la nomination presidenziale. Dalle guerre in Ucraina e a Gaza ai rapporti con Russia e Cina, fino al racconto dell'attentato a Butler, ecco cosa ha detto Trump sul palco di Milwaukee. Con lui anche la moglie Melania e la figlia Ivanka

Donald Trump ha accettato la nomination presidenziale dei repubblicani nell'ultimo giorno della Convention nazionale repubblicana a Milwaukee. Un risultato atteso e ancor più anticipato nell'ultima settimana alla luce dell'attentato di sabato a Butler.

In apertura del suo discorso, Trump ha promesso di essere “un presidente per tutta l'America”. È una frase che Joe Biden ha spesso usato contro il tycoon, criticandolo per aver cercato di dividere il Paese in sostenitori e nemici. “Come americani, siamo legati da un unico destino. O ci solleviamo insieme o cadiamo a pezzi”, ha detto invece giovedì Trump.

Il suo discorso è stato molto più pacato del solito. Parlava più lentamente e la sua voce era più morbida, un netto distacco dai suoi comizi in cui spesso porta il volume a un ruggito, fa battute e punteggia i suoi commenti con impressioni e aneddoti non correlati.

"Fight, fight, fight": il nuovo canto di Trump

È insolito che un candidato alla presidenza non venga introdotto da un coniuge o da un familiare. Nelle precedenti convention, Melania Trump ha parlato e Ivanka Trump ha introdotto l'ex presidente, entrambe erano presenti in sala ma non hanno parlato. Quest'anno è stato l'amministratore delegato della Ultimate Fighting Champion Dana White a introdurre Trump.

“Come intrattenitore, ho cercato di rimanere fuori dalla politica”, ha detto White. “Ma con tutto quello che è successo al nostro Paese negli ultimi quattro anni e con quello che è successo la scorsa settimana, non posso più rimanere in silenzio”.

Il musicista Kid Rock ha fatto un'entrata esplosiva sul palco della RNC e ha iniziato a cantare “fight! fight!” mentre la folla glielo ripeteva, un riferimento alle parole urlate da Trump dopo l'attentato. Rock ha cantato una canzone remixata e ha invitato la folla a dire “Trump, Trump”. Gli schermi alle sue spalle hanno mostrato fiamme e una bandiera americana.

Molti dei delegati sono rimasti seduti, durante i 75 minuti del discorso di Trump, con occasionali standing ovation, ma quando ha detto: “Non avremo uomini che giocano negli sport femminili”, una parola d'ordine per la destra, molti della delegazione si sono alzati in piedi in applausi rauchi.

La visione di Trump sulle guerre e i rapporti con Ue Russia

Trump ha fatto una serie di osservazioni sporadiche sulla guerra di due decenni in Afghanistan, affermando di aver negoziato un ottimo accordo con i Talebani prima di lasciare l'incarico. Ma nonostante il caotico ritiro dell'amministrazione Biden nell'agosto 2021, non c'è modo di dimostrare che un'amministrazione Trump avrebbe agito diversamente.

Trump ha citato il primo ministro ungherese Viktor Orbán, un campione della “democrazia illiberale” nel suo Paese. “Viktor Orbán, primo ministro dell'Ungheria, è un uomo molto duro”, ha detto Trump. Ha poi aggiunto che a Orbán, un visitatore abituale del complesso di Mar-a-Lago in Florida di Trump, l'ultimo incontro la scorsa settimana poco dopo un incontro con il presidente russo Vladimir Putin, è stato chiesto perché il mondo sembra essere nel caos. Trump ha citato Orbán che ha detto: “C'è solo un modo per risolverlo. Dovete riportare indietro il Presidente Trump”. “La Russia aveva paura di lui. La Cina aveva paura di lui”, ha detto Trump citando il primo ministro ungherese. “Il mondo intero era in pace”.

Trump ha anche ribadito l'affermazione che le due guerre attualmente in corso in Europa e in Medio Oriente non sarebbero “mai avvenute” se lui fosse stato presidente, ma non ha fatto alcun cenno a come avrebbe fermato uno di questi conflitti. L'ex presidente e il suo candidato vicepresidente J.D. Vance hanno avuto una forte vena isolazionista e hanno proposto di limitare o tagliare completamente gli aiuti degli Stati Uniti ai Paesi stranieri.

La lotta all'immigrazione negli Usa secondo Trump

Trump è poi tornato sul suo cavallo di battaglia, l'immigrazione, e sui suoi piani per lanciare quella che, a suo dire, sarà la più grande operazione di deportazione della storia americana. “È un'invasione”, ha detto Trump, usando un linguaggio che è stato criticato per la disumanizzazione dei migranti.

Trump ha nuovamente affermato che i migranti “provengono dalle prigioni, dalle carceri, dagli istituti mentali e dai manicomi”, anche se non ci sono prove che i Paesi stiano inviando i loro criminali o i loro malati mentali attraverso il confine, come lui sostiene “Siamo diventati una discarica per il resto del mondo, che ride di noi. Pensano che siamo stupidi”, ha detto.

Il racconto di come Trump ha vissuto l'attentato

Quando è entrato nella seconda ora del suo discorso, Trump si è lanciato nella sua solita tirata sulla politica di frontiera di Biden e poi si è fermato, rendendosi conto che stava dirigendo l'attenzione del pubblico sullo stesso grafico che aveva pubblicato sabato proprio mentre scoppiavano gli spari. “Guardate il grafico che mi ha salvato la vita”, ha detto Trump mentre sugli schermi dell'arena appariva un grafico delle detenzioni al confine sotto la sua amministrazione e quella di Biden. Il grafico mostra un'impennata sotto Biden. “Senza quel grafico, oggi non sarei qui”.

Nel bel mezzo del suo discorso, Trump si è avvicinato alla giacca e all'elmetto da pompiere di Corey Comperatore, che erano appesi a un cavalletto dietro di lui. Trump si è chinato e ha baciato l'elmetto di Comperatore e la folla ha applaudito. Trump è tornato al leggio per continuare il suo discorso e ha ringraziato i vigili del fuoco per l'invio dell'equipaggiamento. Trump ha detto che sono stati raccolti più di 6 milioni di dollari in un fondo a favore delle famiglie delle vittime. Ha poi chiesto un momento di silenzio in onore dell'ex capo dei vigili del fuoco. Il pubblico al Fiserv Forum è stato quasi in silenzio mentre Trump ha raccontato i dettagli dell'attentato di sabato in Pennsylvania.

“I proiettili volavano intorno a noi, eppure mi sentivo sereno”, ha detto. “Non sentirete mai questa storia una seconda volta da me, perché è troppo dolorosa da raccontare", ha continuato. "Ho sentito qualcosa che mi ha colpito molto, molto forte sull'orecchio destro, Mi sono detto: “Wow, cos'è stato?””, ha raccontato. “Non può che essere un proiettile”, ha detto Trump spiegando poi di aver alzato la mano verso l'orecchio e di aver visto che era “coperto di sangue”.

“Ho capito subito che era una cosa molto seria, che eravamo sotto attacco”, ha detto e poi spiegato che "coraggiosi agenti dei Servizi Segreti si sono precipitati sul palco e si sono accaniti su di me per proteggermi”. “In un certo senso, mi sono sentito molto al sicuro perché avevo Dio dalla mia parte”, ha detto Trump. Se non avesse girato la testa, ha detto, “non sarei qui stasera”. Sugli schermi alle sue spalle venivano mostrate immagini di Trump durante l'attentato, comprese quelle di lui sdraiato sul palco con gli agenti dei servizi segreti ammassati sopra di lui.

Il nome di Corey Comperatore, l'ex capo dei pompieri ucciso durante il comizio di Trump a Butler, in Pennsylvania, è scritto male sulla giacca portata sul palco della convention. Ma non è stata opera di Trump. La Buffalo Township Volunteer Fire Company ha confermato che si trattava del suo equipaggiamento e che era stato inviato a Trump, che l'ex presidente ha condiviso nel suo discorso. “È stato commesso un errore anni fa, ed è stato lasciato così da Corey”, ha spiegato il corpo dei vigili del fuoco volontari.

L'attacco ai democratici per i processi penali a suo carico

Dopo aver raccontato sobriamente il suo straziante attentato e aver pianto le vittime e i feriti, Trump ha iniziato a entrare in un terreno familiare. Ha chiesto che il Paese si unisca e poi ha detto che il modo migliore per farlo sarebbe che i democratici abbandonassero i processi penali contro di lui.

È vero che un caso è stato archiviato questa settimana, ma anche che lui è stato condannato a maggio nel processo per l'uso di denaro sporco a New York. Anche se gli altri due procedimenti giudiziari, entrambi relativi a complotti per rovesciare le elezioni del 2020, non andranno a processo prima di novembre, entrambi rimangono in sospeso.

Trump ha lodato la sentenza del giudice distrettuale degli Stati Uniti Aileen Cannon che ha respinto il suo caso di documenti riservati. Ha elogiato la Cannon, da lui nominata, come molto stimata, anche se molti esperti legali hanno criticato la sua gestione del caso e la sua sentenza che ha stabilito che la nomina del consigliere speciale Jack Smith era incostituzionale. La decisione non aveva nulla a che fare con il merito del caso.

“Non dobbiamo criminalizzare il dissenso o demonizzare il disaccordo politico, che è quello che sta accadendo nel nostro Paese ultimamente a un livello che nessuno ha mai visto prima”, ha detto Trump. “E in questo spirito, il Partito Democratico dovrebbe smettere immediatamente di armare il sistema giudiziario e di etichettare il proprio avversario politico come un nemico della democrazia. Soprattutto perché non è vero. In realtà, sono io a salvare la democrazia per la gente del nostro Paese”. Due dei casi riguardano il tentativo di Trump di ribaltare la sua sconfitta alle elezioni del 2020

Trump ha concluso il suo discorso dopo più di un'ora e mezza, guidando la folla in un cambio di “Make America Great Again”. Melania Trump lo ha raggiunto sul palco dopo la fine del discorso e la band ha intonato “Hold On, I'm Coming”, una canzone che Trump suona spesso alla fine dei suoi comizi elettorali. La famiglia Trump si è unita a lui sul palco, compresi la figlia Ivanka e il genero Jared Kushner. Pur essendosi uniti a lui alla Casa Bianca, la coppia non ha partecipato alla sua campagna elettorale.

Palloncini rossi, bianchi e blu sono caduti sopra la convention.