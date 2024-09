Di Euronews

È la prima volta dal secondo dopoguerra che un partito di estrema destra potrebbe entrare in un parlamento statale: secondo gli exit poll, AfD avrebbe superato il 32%, ferma al 23% la Cdu

PUBBLICITÀ

È una "vittoria storica", come l'ha definita Björn Höcke, quella del suo partito di estrema destra Alternative für Deutschland (Afd) alle elezioni di domenica in Turingia. Secondo gli exit poll, Afd ha ottenuto oltre il 32% dei voti.

"Sono felicissimo. Sono orgoglioso della mia associazione statale. Sono orgoglioso dei molti volontari che sono venuti da noi, soprattutto dalle associazioni occidentali, e hanno fatto campagna qui. Abbiamo raggiunto un risultato storico", ha detto Höcke, "Per la prima volta nella sua ancor giovane storia di partito, l'Afd è diventato la forza parlamentare più forte dopo 11 anni. E questo mi riempie di grande, grande, grande orgoglio e soddisfazione".

I conservatori dell'Unione cristiano-democratica (Cdu), sono il secondo partito, fermi al 23%.

"Chiunque voglia stabilità in Turingia deve integrare l'AfD", ha detto Höcke, avvertendo che la creazione di una coalizione senza il suo partito "non sarebbe positiva per lo Stato". Senza il sostegno di altri partiti, Afd non può governare in Turingia e trovare alleati disposti a lavorare insieme sembra complicato.

Bjorn Hocke, Afd, vota alle elezioni statali in Turingia, in un seggio elettorale a Bornhagen, Germania, 1 settembre 2024 Swen Pfortner/(c) Copyright 2024, dpa (www.dpa.de). Alle Rechte vorbehalten

I risultati in Sassonia e il commento del leader Chrupalla

Intanto, è arrivato il commento del leader di Afd nel Bundestag, Tino Chrupalla. "Gli elettori vogliono un cambiamento di politica. In Turingia siamo chiaramente in vantaggio di oltre il 10%, il che rappresenta un chiaro mandato di governo, una vera e propria democrazia, di cui gli altri partiti parlano sempre. In Sassonia siamo testa a testa con la Cdu, forse riusciremo a diventare il partito più forte anche qui", ha dichiarato Chrupalla.

In Sassonia, la Cdu ha un vantaggio molto ridotto, 31,9% contro il 30,6% di Afd.

A un anno dalle elezioni federali, Afd è al secondo posto nei sondaggi nazionali. Secondo la co-leader del partito, Alice Weidel, questa è la prova che gli elettori di entrambi gli Stati vogliono il suo Afd al governo.

A Dresda, il ministro presidente della Cdu per la Sassonia, Michael Kretschmer, ha detto che il suo partito è pronto a governare. "Abbiamo tenuto insieme questa coalizione, abbiamo tenuto insieme questo governo, abbiamo portato stabilità a questo Stato e siamo pronti, con questo risultato, ad assumerci di nuovo la responsabilità", ha detto Kretschmer, "Non sarà tutto facile, non è il caso di discuterne stasera, ma una cosa è certa: con molti colloqui e la volontà di fare qualcosa per questo Stato possiamo dare alla Sassonia un governo stabile che serva lo Stato e che marci con umiltà, e questo, signore e signori, è ciò per cui tutti noi abbiamo lottato".

Sahra Wagenknecht, presidente dell'Alleanza Sahra Wagenknecht (Bsw), durante un evento della campagna elettorale a Erfurt, Germania, 29 agosto 2024 Martin Schutt/(c) Copyright 2024, dpa (www.dpa.de). Alle Rechte vorbehalten

Male il partito di sinistra e i Verdi, le parole di Nouripour

Non è andato oltre il terzo posto in entrambi gli Stati invece il partito di sinistra guidato da Sahra Wagenknecht (Bsw).

Anche i Verdi, uno dei tre partiti che compongono la coalizione di governo della Germania, hanno ottenuto un risultato negativo sia in Turingia che in Sassonia, prendendo il 3,2% dei voti in Turingia e il 5,2% in Sassonia.

Il leader del partito dei Verdi al Bundestag, Omid Nouripour, ha dichiarato di essere più deluso per la forte affermazione di Afd che per gli scarsi risultati del suo partito. "Il mio dolore di questa sera è marginale rispetto al fatto che siamo di fronte a una svolta profonda e che un partito apertamente estremista di destra è diventato la forza più forte in un parlamento statale per la prima volta dal 1949. E questo preoccupa e spaventa. E questo preoccupa e spaventa molte persone", ha detto.

Anche il sindaco di Berlino, Kai Wegner della Cdu, ha definito i risultati come un “campanello d'allarme”, che "mostrano, in modo scioccante, che molte persone nel nostro Paese non si sentono più rappresentate dai partiti democratici centristi".

Le difficoltà di formare una coalizione di governo

Molti considerano i risultati di queste elezioni come un barometro del sentimentodell'opinione pubblica nei confronti dell'attuale governo in vista delle prossime elezioni nazionali in Germania, previste per l'anno prossimo.

Questi risultati, però, rendono molto difficile la formazione di un governo in entrambi gli Stati federati. È improbabile che un qualsiasi altro partito accetti di portare Afd al potere unendosi in una coalizione. Il segretario generale nazionale della Cdu, Carsten Linnemann, ha già dichiarato che il suo partito manterrà il suo rifiuto di lavorare con il gruppo di estrema destra.

Ma Afd rimane ottimista sulla possibilità di stringere le necessarie alleanze politiche. "In quanto forza più forte, siamo naturalmente incaricati, secondo la consuetudine parlamentare, di fare le offerte appropriate. Resta da vedere se la politica consolidata e le altre forze continueranno con i loro concetti fallimentari o se saranno disposti a confrontarsi con noi", ha dichiarato a Euronews Stefan Möller, portavoce di Afd in Turingia, "Come minimo, siamo pronti a parlare con tutti e a esplorare come, insieme, possiamo creare politiche migliori per la Turingia rispetto a quelle che abbiamo visto negli ultimi dieci anni".

PUBBLICITÀ

L'europarlamentare di Afd René Aust ha dichiarato che il suo partito è stato una "forza costruttiva" nello Stato. "Accettiamo umilmente questo risultato, consapevoli della grande fiducia che i cittadini della Turingia hanno riposto in noi. Per questo motivo la prossima settimana terremo una riunione del consiglio di Stato e poi inviteremo altri a colloqui esplorativi", ha dichiarato Aust in un'intervista a Euronews.