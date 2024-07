Attentato a Donald Trump: le reazioni della politica internazionale

Alla notizia dell'attentato al candidato repubblicano, i leader di tutto il mondo hanno commentato l'atto, condannando la violenza

Donald Trump è rimasto ferito a un orecchio durante un attentato a Butler, in Pennsylvania. Il tycoon era sul palco di un comizio elettorale quando diversi colpi di arma da fuoco sono stati sparati da un uomo. Una persona presente tra il pubblico è morta, mentre altre due sono gravemente ferite. L'aggressore è stato identificato dall'Fbi, si tratta del 20enne Thomas Matthew Crooks.

Da ogni parte del mondo sono arrivati messaggi di cordoglio e vicinanza a Trump e condanne alla violenza.

Tra i primi a reagire, il presidente degli Stati Uniti Joe Biden. "Sono grato di sapere che sta bene e sta bene. Prego per lui, la sua famiglia e per tutti coloro che erano presenti alla manifestazione, in attesa di ulteriori informazioni", ha detto il principale avversario di Trump per la corsa alla Casa Bianca e ha aggiunto: "Non c'è posto per questo tipo di violenza in America. Dobbiamo unirci come un’unica nazione per condannarlo".

Le reazioni dei politici europei

Amici o non amici di Trump, tutti i principali leader politici hanno condannato l'atto di violenza contro il candidato repubblicano. "Sono profondamente scioccato dalla sparatoria avvenuta durante la manifestazione elettorale dell’ex presidente Trump. Auguro a Donald Trump una pronta guarigione e offro le mie condoglianze alla famiglia della vittima innocente. La violenza politica non ha posto in una democrazia", ha scritto su X la presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen.

"La violenza politica è assolutamente inaccettabile in una democrazia. Condanno fermamente l'attacco all'ex presidente Donald Trump", ha scritto il presidente del Consiglio europeo, Charles Michel. "La violenza politica è inaccettabile e non deve trovare posto nelle nostre società. I miei pensieri sono con lui e le vittime", ha detto la presidente del Parlamento europeo Roberta Metsola. "Ancora una volta assistiamo ad atti di violenza inaccettabili contro i rappresentanti politici", è il commento del capo della diplomazia europea Josep Borrel.

I commenti dei politici italiani

"La violenza che, da qualche tempo, ha ripreso a manifestarsi in ambito politico è uno sconcertante sintomo di deterioramento del tessuto civile e del pericoloso rifiuto del confronto, del dialogo, del rispetto della vita democratica", lo ha scritto il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, dopo l'attentato a Donald Trump.

"A lui la mia solidarietà e i miei auguri di pronta guarigione, con l’auspicio che i prossimi mesi di campagna elettorale possano veder prevalere dialogo e responsabilità su odio e violenza", ha scritto la presidente del Consiglio dei ministri Giorgia Meloni. Tra i più forti sostenitori di Trump nella politica italiana, Matteo Salvini ha ribadito il suo supporto al tycoon dopo l'attentato. "Questo è il presidente di cui ha bisogno l'America", ha scritto Salvini.

"Siamo tutti sconvolti per ciò che è accaduto. Intanto auguri di pronta guarigione al presidente Trump. Le immagini che abbiamo visto ci fanno tornare alla mente quelle dell'omicidio di Kennedy e dell'attentato fallito a Reagan", ha commentato il ministro degli Esteri Tajani. "Il Pd condanna nel modo più fermo l'attentato a Donald Trump. La violenza politica non deve trovare alcuno spazio all'interno delle nostre democrazie", ha detto la segretaria del Partito democratico Elly Schlein. "Combattere tutti insieme - senza eccezione alcuna - la violenza e la diffusione delle armi da fuoco deve essere un valore condiviso, sempre e ovunque", ha scritto Matteo Renzi su X, mentre Carlo Calenda ha detto che "Nessuna democrazia può sopravvivere al tasso di violenza fisica e verbale che stanno esprimendo gli Usa oramai da tempo".

Macron,Starmer, Sánchez e gli altri leader contro l'attacco a Trump

"I miei pensieri vanno al presidente Donald Trump, vittima di un tentativo di omicidio. Gli invio i miei auguri di pronta guarigione. Uno spettatore è morto, diversi sono rimasti feriti. È una tragedia per le nostre democrazie. La Francia condivide lo shock e l’indignazione del popolo americano", ha scritto il presiedente francese Emmanuel Macron. "La violenza politica in qualsiasi forma non trova posto nelle nostre società e il mio pensiero va a tutte le vittime di questo attacco", ha detto il neo primo ministro britannico Keir Starmer. "I miei pensieri e le mie preghiere sono con il Presidente Donadl Trump in queste ore buie", ha scritto sui X il premier ungherese Viktor Orbán, tra i primi a commentare l'attentato e l'ultimo leader europeo ad aver incontrato Trump.

"La violenza e l’odio non hanno posto in una democrazia. I miei migliori auguri di pronta guarigione all’ex presidente Trump e al resto dei feriti e le mie sincere condoglianze alla famiglia del defunto", ha scritto su X il premier spagnolo Pedro Sánchez. "La violenza politica è del tutto intollerabile e le democrazie devono combatterla sistematicamente", ha detto il premier portoghese Luís Montenegro. Critico il commento del premier slovacco Robert Fico. "Gli avversari politici di Donald Trump cercano di farlo tacere e, quando non ci riescono, fanno arrabbiare l'opinione pubblica a tal punto che qualche poveraccio prende una pistola. E ora vedremo parlare della necessità di riconciliazione, pacificazione e perdono..", ha scritto Fico su Facebook.

Scenár ako cez kopirák.Keby útočník na D. Trumpa vedel po slovensky, stačilo by mu prečítať denník N, Sme alebo... Posted by Robert Fico on Saturday, July 13, 2024

"Il presidente cinese Xi Jinping ha espresso la sua vicinanza e solidarietà all'ex presidente degli Stati Uniti Donald Trump in seguito alla sparatoria avvenuta al comizio in Pennsylvania". Lo ha riferito il ministero degli Esteri cinese. "Tale violenza non ha giustificazione e non ha luogo in nessuna parte del mondo. La violenza non dovrebbe mai prevalere. Sono sollevato nell'apprendere che Donald Trump ora è al sicuro e gli auguro una pronta guarigione. Le mie condoglianze vanno ai cari della vittima di questo attacco, un partecipante alla manifestazione", ha scritto il presidente ucraino Volodymyr Zelensky.

Dalla Russia non è mancato il commento sull'attentato a Trump, ma nemmeno un riferimento alla guerra in Ucraina. "I legislatori americani dovrebbero utilizzare il denaro che usano per fornire armi all'Ucraina per finanziare la polizia americana e altri servizi che dovrebbero garantire la legge e l'ordine all'interno degli Stati Uniti", ha scritto su Telegram Maria Zakharova, portavoce del ministero degli Esteri russo.

"Sono scioccato dal tentato omicidio dell’ex presidente Trump. Gli auguro una pronta guarigione e i miei pensieri sono con le persone colpite. Condanno questo attacco. La violenza politica non trova posto nelle nostre democrazie. Gli alleati si uniscono per difendere la nostra libertà e i nostri valori", ha scritto il segretario generale della Nato Jens Stoltenberg.