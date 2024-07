Donald Trump è riapparso in pubblico per la prima volta lunedì sera dall'attentato di sabato in Pennsylvania. Il candidato alla presidenza del partito repubblicano è stato accolto come un eroe dai 2.400 delegati presenti

Donald Trump è riapparso in pubblico per la prima volta lunedì sera dopo l'attentato di sabato. L'ex presidente si è presentato alla Convention nazionale repubblicana a Milwaukee con una vistosa benda sull'orecchio destro, ferito dal proiettile che gli ha sfiorato il cranio in un tentato omicidioda parte del 20enne Thomas Matthew Crooks durante il comizio elettorale a Butler, in Pennsylvania.

Al suo arrivo Trump ha ricevuto una standing ovation da parte dei 2.400 delegati presenti nella sala della convention, che hanno scandito "Usa! Usa!" e "Fight! Fight!". Il tycoon ha salutato l'arena gremita e ha stretto la mano a un gran numero di sostenitori, godendosi l'accoglienza da eroe.

Poi si è seduto accanto al senatore dell'Ohio J.D. Vance, appena scelto come candidato alla vicepresidenza, nel palco Vip, dove c'erano anche il deputato Byron Donalds e il presidente della Camera Mike Johnson, e ha ascoltato i diversi oratori che si esibivano. Molti hanno ringraziato il leader del partito di essere "sopravvissuto".

Lunedì i repubblicani hanno ufficializzato la nomina di Donald Trump come candidato del partito alle elezioni presidenziali del 5 novembre. Giovedì, in un discorso in prima serata, il tycoon acceterà formalmente la nomina.

"I democratici vogliono imbrogliare alle elezioni e lo faranno" ha detto Trump in un video messaggio trasmesso alla convention, incoraggiando i suoi sostenitori "a votare come vogliono, anche per posta".

A questo proposito l'imprenditore multimiliardario Elon Musk ha annunciato che donerà 45 milioni di dollari al mese all'America Pac, il super comitato elettorale pro-Trump che punta a convincere gli elettori a votare in anticipo, soprattutto negli Stati in bilico, nel tentativo di contrastare la campagna del presidente Joe Biden che ha investito milioni nei cosiddetti "Swing States".