Recovery Plan: Svezia e Paesi Bassi non hanno ancora ricevuto nulla

Due Stati membri dell'Ue, Svezia e Paesi Bassi non hanno ancora ricevuto nessun fondo del Recovery and Resilience Facility, lo strumento creato per la ripresa dalla pandemia.

Due Paesi dell’Unione europea non hanno ricevuto ancora neanche un euro dal Recovery and Resilience Facility, il fondo istituito nel 2020 per aiutare gli Stati a uscire dalla crisi del Covid-19 con oltre 723 miliardi tra prestiti e finanziamenti a fondo perduto.

Il programma di pagamenti è cominciato a febbraio 2021, ma Paesi Bassi e Svezia non ne hanno beneficiato, mentre Ungheria, Finlandia, Belgio, Irlanda e Polonia hanno cominciato a farlo solo nel 2024, come illustrato da un rapporto pubblicato dalla Corte dei Conti europea oggi.

Le difficoltà di alcuni Paesi

Il caso olandese è una sfortunata coincidenza politica, spiega a Euronews Ivana Maletić, membro della Corte: la situazione successiva alle elezioni politiche, con il lungo periodo intercorso fra il voto (novembre 2023) e la formazione del governo (maggio 2024) non ha permesso di procedere. "Ogni Piano di ripresa e resilienza ha bisogno di consenso e sostegno politico da parte del governo e nei Paesi Bassi mancava proprio quella stabilità necessaria".

L’Ungheria, invece, si trova in una situazione particolare, con 919 milioni di prefinanziamento, ma nessun fondo erogato per progetti concreti. Il governo di Budapest si era infatti impegnato nel suo PNRR a raggiungere 27 “super traguardi sulla lotta alla corruzione e il rispetto dell’indipendenza della magistratura. Promesse ancora non mantenute, secondo la Commissione europea.

Quasi tutti gli Stati membri, comunque, hanno registrato qualche ritardo nella presentazione delle richieste di pagamento, a causa di turbolenze politiche, incertezza sulle regole o capacità amministrativa nazionale, si legge nel rapporto.

Gli altri Stati hanno presentato le loro prime richieste di pagamento, alcune delle quali sono ancora al vaglio della Commissione, che gestisce il fondo. In totale, alla fine del 2023, i Paesi membri hanno richiesto il 70% di quanto era previsto facessero fino a quel momento e ricevuto circa 182 miliardi di euro. L'Italia, insieme ad altri otto Paesi, ha completato il 100% delle richieste previste.

Soldi erogati, progetti ancora in corso

A differenza dei fondi di coesione, il normale veicolo di finanziamento dell'Ue, il sostegno finanziario post-pandemia è legato ai progressi compiuti nel rispetto degli impegni. In teoria, ogni singolo pagamento erogato dalla Commissione è legato a precisi obiettivi, detti "milestones and targets".

Ma come sostiene Ivana Maletić, il problema è che spesso questi obiettivi si raggiungono semplicemente presentando un piano, un progetto, o i contratti firmati per eseguirlo. La realizzazione effettiva, è un'altra cosa

"Può succedere che gli Stati si trovino ad affrontare molte difficoltà e ostacoli durante il periodo di costruzione e attuazione di un progetto, e poi i ritardi fanno sì che non riescano a finire entro il 2026. Quindi non completeranno l’intero progetto, ma i fondi li hanno ricevuti nel 2023"

A metà del piano di attuazione, il 24% delle riforme e degli investimenti previsti non è stato completato in tempo: buona parte delle promesse più difficili deve ancora essere mantenuta, ha rilevato la Corte dei conti europea.

Al momento il Recovery and Resilience Facility scadrà nell'agosto 2026 e anche questo secondo la Corte dei Conti potrebbe essere un problema: "Può accadere che per alcune misure gli Stati membri ricevano importi senza utilizzarli affatto perché non sarà possibile finalizzare i progetti entro i tempi previsti", le parole di un altro dei suoi membri durante la conferenza stampa di presentazione del progetto.

In tutti i casi in cui un progetto non viene completato, la Commissione europea non ha il potere di recuperare i finanziamenti erogati.

L'esecutivo dell'UE ha tuttavia respinto le raccomandazioni dei revisori di interrompere il finanziamento di azioni incomplete e di recuperare i trasferimenti. Per questo motivo, la Corte dei conti europea raccomanda alla Commissione non solo di monitorare l'effettivo utilizzo dei fondi dei Pnrr negli Stati membri, ma anche di progettare meglio gli strumenti finanziari, legandoli meglio ai risultati finali.

Ma nel giorno della pubblicazione del rapporto, a Lussemburgo, è arrivata subito la risposta da Bruxelles: "La Commissione non ritiene che i pagamenti basati sullo stato di avanzamento dei progetti siano un rischio e non ha alcuna base giuridica per recuperare i fondi già erogati in relazione alle tappe e agli obiettivi già raggiunti e ancora da raggiungere".