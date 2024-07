Orbán: "Trump uomo di pace", i leader dell'Ue prendono le distanze

Di Euronews

Il presidente americano Donald Trump ha incontrat giovedì il primo ministro ungherese nella sua casa di Mar-a-Lago in Florida. Molte le critiche da parte delle istituzioni dell'Ue

"Abbiamo proseguito a Mar-a-Lago la missione di pace. Durante la sua presidenza Donald Trump ha dimostrato di essere un uomo di pace. Lo farà di nuovo". Lo ha scritto su X il premier ungherese Viktor Orbán, pubblicando un video dell'incontro dei due.

Non è la prima volta che Orbán e Trump si incontrano nella residenza in Florida, Stati Uniti. La visita ha fatto seguito alle precedenti tappe che il premier ungherese ha intrapreso da quando ha assunto la presidenza di turno del Consiglio europeo. Orbán è già stato a Kiev, Mosca, Pechino e Washington per quella che lui stesso ha definito "una missione di pace". Molte però le critiche da parte delle istituzioni europee.

Le critiche da parte delle istituzioni Ue ai viaggi di Orbán

I leader dell'Unione europea hanno preso le distanze dall'incontro e vogliono assicurarsi che le azioni di Orbán non rappresentino le opinioni dell'Ue.

Il presidente del Consiglio europeo, Charles Michel, ha dichiarato che la visita di Orbán alla casa di Trump a Mar-a-Lago non è stata condotta a nome dell'Ue, nonostante l'Ungheria detenga attualmente la presidenza del blocco.

"La presidenza di turno non rappresenta l'Ue a livello esterno. C'è una posizione chiara e netta. E questa visita, effettuata dal primo ministro ungherese, non è stata una visita a nome dell'Ue", ha detto Michel. "E sapete che il severo avvertimento espresso dagli altri Stati membri, e contiamo su ogni presidenza a rotazione per svolgere un ruolo di onesto mediatore, per difendere l'unità europea, per aiutarci a costruire e a trovare un compromesso".

Lo stretto rapporto tra Orbán e Trump

I due leader hanno un rapporto stretto da anni. L'ultima visita di Orbán alla casa di Trump in Florida risale alla primavera, poco dopo che il primo ministro ungherese aveva appoggiato la candidatura di Trump alla presidenza.

Durante il vertice Nato, il capo degli affari esteri polacco, Radosław Sikorski, ha commentato i recenti viaggi di Orbán in Russia e in Cina, affermando che in un prossimo futuro i membri dell'Ue intraprenderanno azioni per disciplinare il primo ministro ungherese.

"Come sapete, dopo il Trattato di Lisbona, la presidenza nazionale non ha più competenze in materia di affari esteri. In questo caso si è avuta l'impressione che la presidenza stesse mediando la guerra in Ucraina. Sappiamo che i membri dell'Ue sono rappresentati dal presidente del Consiglio dell'Ue e la politica estera dall'Alto rappresentante. È per questo che li abbiamo eletti, quindi questa situazione ha suscitato grande sorpresa", ha detto Sikorski.