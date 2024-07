A poche ore dalla sparatoria, lo staff repubblicano ha inviato un messaggio per chiedere agli elettori di contribuire alla campagna. Il messaggio recitava: "Non ce l'hanno con me, ce l'hanno con te"

In un Paese già in fibrillazione, l'attentato all'ex presidente Donald Trump ha scosso la campagna elettorale, infervorando i suoi sostenitori e facendo temere ulteriori violenze politiche in vista delle elezioni di novembre.

Gli alleati e i supporter repubblicani hanno dipinto Trump come un eroe, sfruttando l'immagine di lui con l'orecchio insanguinato e il pugno alzato, che sembra pronunciare le parole "Fight! Combattere! Fight!".

I toni violenti di Trump, le accuse a Biden

Il paradosso è chiaro: il tycoon ha regolarmente usato un linguaggio aggressivo e a tratti violento, ma i suoi seguaci, i consiglieri e gli alleati dell'ex presidente hanno ribaltato il copione. In molti hanno dichiarato che la demonizzazione del candidato repubblicano da parte del presidente, Joe Biden, ha inasprito i toni ed esacerbato il clima, che ha portato all'attentato.

"Non si tratta di un incidente isolato. La premessa centrale della campagna di Biden è che il presidente Donald Trump è un fascista autoritario, che deve essere fermato a tutti i costi. Questa retorica ha portato direttamente al tentativo di assassinio del presidente Trump" ha dichiarato su X il senatore americano J.D. Vance dell'Ohio, uno dei principali sostenitori di Trump.

Biden si è mosso rapidamente per cercare di disinnescare la situazione, denunciando l'attacco: "Non c'è posto in America per questo tipo di violenza. È inconcepibile" ha detto il presidente ai giornalisti.

L'attentato rafforza Trump politicamente?

A breve termine, l'attentato e il pericolo scampato rafforzeranno con ogni probabilità la posizione di Trump, atteso a Milwaukee questa settimana, in occasione della Convention nazionale repubblicana, dove accetterà la nomination presidenziale del suo partito. A poche ore dalla sparatoria, lo staff repubblicano ha inviato un messaggio per chiedere agli elettori di contribuire alla campagna. Il messaggio recitava: "Non ce l'hanno con me, ce l'hanno con te".

Anche i miliardari Elon Musk e Bill Ackman hanno prontamente appoggiato Trump. "Sostengo pienamente il Presidente Trump e spero in una sua rapida guarigione" ha dichiarato Musk su X, il sito di social media di cui è proprietario.

Chris LaCivita, il co-gestore della campagna elettorale di Trump, ha dichiarato su X che "per anni e ancora oggi, gli attivisti di sinistra, i donatori democratici e ora persino Joe Biden hanno fatto commenti e descrizioni disgustose su Donald Trump: è ora che ne rispondano. Il modo migliore è attraverso le urne".

LaCivita si riferiva apparentemente alle recenti osservazioni di Biden fatte nel contesto di chiedere ai suoi sostenitori di concentrarsi sulla sconfitta di Trump piuttosto che sulle sue prestazioni mediatiche. "Quindi, abbiamo finito di parlare del dibattito, è ora di mettere Trump nel mirino" ha detto Biden, che ha sempre condannato qualsiasi violenza politica.

Attacchi politici negli Stati Uniti

Gli Stati Uniti sono alle prese con la più grande e sostenuta escalation della violenza politica dal 1970. Dei 14 attacchi politici, da quando i sostenitori di Trump hanno preso d'assalto il U.S. Capitol il 6 gennaio 2021, 13 erano aggressori di destra. Nonostante sia un ex presidente, Trump ha fatto una campagna da "outsider", lamentando di essere stato a lungo preso di mira dall'establishment federale e dall'amministrazione Biden per impedirgli di reclamare il potere.

Ha in genere impiegato una retorica violenta, degradante e persino apocalittica, preconizzando un "bagno di sangue" in caso di non elezine e sostenendo che gli immigrati negli Stati Uniti illegalmente stanno "avvelenando il sangue del nostro Paese". Alcuni repubblicani erano già consapevoli del suo impatto non proprio positivo. "Se il paese non era una polveriera prima, lo è diventato ora" ha detto Chip Felkel, un esponente repubblicano della South Carolina che si è opposto a Trump.

Brad Bannon, stratega democratico, ha detto che la sparatoria potrebbe beneficiare Trump politicamente perché alimenta la sua narrazione deviata: "Il tentato omicidio crea simpatia per Trump - ha detto Bannon - Conferma anche l'idea che qualcosa è fondamentalmente sbagliato in questa nazione: un'idea che alimenta il sostegno per lui."

Allo stesso tempo, Biden ha affrontato un dibattito all'interno del suo partito sull'opportunità di continuare la corsa presidenziale a causa dell'età e delle sue condizioni fisiche. Trump ha beneficiato, secondo diversi sondaggi, della disastrosa performance in occasione del dibattito politico del mese scorso.

Molti elettori si sono di già allontanati sia da Biden che da Trump. Il caos che circonda i candidati può contribuire a far percepire come irrisolvibili i problemi della nazione, se i candidati dovessero restare questi.