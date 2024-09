Nella guerra in Ucraina vengono utilizzati nuovi droni a prova di disturbo. Ecco le ultime notizie su come funzionano e su come potrebbero essere utilizzati in futuro

I russi stanno utilizzando un nuovo tipo di drone contro gli ucraini nell'ambito dell'offensiva in corso a Kursk, che secondo loro rende "impotenti i sistemi di guerra elettronica".

Andrei Nikitin, governatore della regione russa di Novgorod, ha dichiarato sul suo canale Telegram all'inizio del mese che i droni a fibra ottica chiamati Knyas Vandal of Novgorod (KVN) vengono utilizzati su larga scala nell'operazione contro gli ucraini.

Secondo James Patton Rogers, direttore esecutivo del Cornell Brooks Tech Policy Institute della Cornell University, i droni modificati con visuale in prima persona (FPV) distribuiscono dietro di sé, durante il volo, un filo di fibra ottica superleggero che li rende "quasi impercettibili" alle squadre di intelligence della controparte.

Questo accade mentre la guerra dei droni si intensifica tra le due parti. All'inizio di questa settimana, i russi hanno lanciato oltre 100 droni in varie regioni dell'Ucraina in un attacco ai sistemi energetici del Paese.

Nel frattempo, gli ucraini hanno lanciato quello che è stato descritto come il più grande attacco di droni sui territori di Mosca la scorsa settimana, mentre le truppe continuano a sfondare la linea russa nell'offensiva in corso a Kursk.

Come funzionano i droni a fibra ottica

Un blogger militare ucraino, Serhii "Flash" Beskrestnov, ha trovato uno dei droni a fibra ottica russi in prima linea a marzo.

Lo ha descritto su Telegram come un drone con visuale in prima persona (FPV) con una strana plastica in cima che conteneva circa 10,8 km di cavo in fibra ottica.

Il cavo in fibra ottica si trova al posto di un ricetrasmettitore, che riceve e trasmette segnali radio, normalmente presente su altri droni FPV.

Noah Sylvia, analista di ricerca sulle tecnologie emergenti presso il Royal United Services Institute (RUSI) del Regno Unito, ha affermato che far volare un drone senza questo trasmettitore significa che non emette segnali radio che possano tracciare la posizione del drone o del suo operatore.

Gli esperti possono identificare che i russi stanno usando la fibra ottica perché, a differenza dei normali droni FPV, i cavi forniscono all'operatore un video di alta qualità che non si confonde in caso di interferenze, ha detto Sylvia.

Tuttavia, questa tecnologia presenta alcuni possibili inconvenienti. A differenza dei droni FPV, che sono leggeri e limitati dal peso che possono trasportare, i nuovi droni avranno bisogno di batterie più potenti o di motori più potenti per compensare il pesante cavo in fibra ottica, ha detto Sylvia, il che potrebbe rendere la loro produzione molto più costosa. C'è anche il rischio che il peso aggiuntivo rallenti questi droni e ne limiti il raggio d'azione rispetto ai droni non vincolati, ha detto Rogers.

I droni FPV "possono andare veloci, possono fare angoli acuti ed essere molto manovrabili e avvicinarsi ad angoli che il nemico non prevede", ha detto Sylvia. "Il cavo limita questo aspetto".

Perché la Russia usa i droni a fibra ottica

Il 6 agosto, gli ucraini hanno lanciato un'offensiva a sorpresa nella regione russa di Kursk. La missione in corso ha portato gli ucraini ad avanzare fino a 35 chilometri all'interno della linea russa, a controllare oltre 90 insediamenti e a catturare "centinaia" di soldati, secondo il Kyiv Independent.

Parte del successo iniziale degli ucraini durante l'offensiva è stato l'uso di diversi tipi di guerra elettronica che hanno disabilitato la sorveglianza russa, ha detto Sylvia, il che significa che sono stati in grado di entrare ulteriormente nel territorio russo.

Un modo per i russi di contrastare questo fenomeno è quello di dispiegare in massa i droni a fibra ottica, ha continuato Sylvia.

"Penso che questo sia il motivo per cui il cavo a fibre ottiche è stato usato di più, perché non abbiamo mai visto gli ucraini usare la guerra elettronica in un contesto di manovra come questo", ha detto.

Euronews Next ha contattato l'esercito ucraino per sapere se sta utilizzando un drone a fibra ottica simile nella sua flotta, ma non ha ricevuto risposta al momento della pubblicazione.

HIGHCAT, un produttore tedesco di droni, ha dichiarato questo mese a Forbes di aver sviluppato un drone simile, chiamato HCX, pensando agli sviluppi in Ucraina e di volerlo mostrare in loco.

Una descrizione del drone sul sito web di HIGHCAT dice che l'HCX è "adatto a missioni in aree altamente intasate", attaccando al drone bobine di fibra di vetro. Una volta fatto, il drone può "volare inosservato" perché non viene emesso alcun segnale radio.

Se i test avranno successo, HIGHCAT ha dichiarato aForbes che potrebbe iniziare a produrre fino a tremila droni al mese a partire da novembre.

Quali droni sono usati nella guerra in Ucraina

Entrambe le parti hanno nel loro arsenale droni di piccole, medie e grandi dimensioni, ha detto Sylvia.

I droni di grandi dimensioni, che volano fino a 3.048 chilometri e oltre, sono utilizzati per la sorveglianza, il disturbo del GPS e la cattura dei segnali provenienti dal nemico per localizzarlo.

I droni di medie dimensioni, che si spingono fino a "qualche migliaio di metri", sono utilizzati per "scansionare il terreno nemico" o per coordinare il fuoco dell'artiglieria.

I droni più piccoli, come i droni FPV, sono considerati "droni kamikaze" perché vengono lanciati direttamente contro un obiettivo nemico, ha proseguito Sylvia.

Rogers ha detto che entrambi gli eserciti staranno a guardare come si comporteranno questi droni sul campo di battaglia, perché se forniranno un "vantaggio tattico per la Russia", allora entrambe le parti inizieranno a usarli più spesso.

Che impatto avranno i droni a fibra ottica

Anche se fosse così, Sylvia ritiene che i droni a fibre ottiche non rivoluzioneranno il modo in cui si combatte la guerra, perché i droni modificano un tipo di tecnologia utilizzata in altre armi, come i missili anticarro statunitensi a lancio tubolare, a tracciamento ottico e filoguidati (TOW), che fanno parte dell'arsenale dell'Ucraina.**

È probabile, invece, che questi droni vengano utilizzati "come supplemento" alle già robuste flotte di droni di entrambe le parti.

È troppo presto per sapere quali saranno le contromisure contro di loro, ha continuato Sylvia, ma potrebbe vederli "abbattuti con proiettili, missili o altri droni".

"La gente è molto ingegnosa in tempo di guerra e vi garantisco che ci sarà una contromisura, se non c'è già", ha detto.

Al momento, secondo Rogers, è difficile stabilire chi abbia il sopravvento nella guerra dei droni, perché si tratta di un "gioco del gatto e del topo" in cui ogni parte cerca di contrastare l'innovazione più recente dell'altra.