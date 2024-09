Di Euronews

Questo articolo è stato pubblicato originariamente in spagnolo

Secondo due funzionari statunitensi citati dalla Cnn gli Usa hanno condotto l'aereo in Florida. Per le autorità l'acquisizione del velivolo violerebbe le sanzioni di Washington

PUBBLICITÀ

Le autorità statunitensi hanno sequestrato lunedì l'aereo del presidente venezuelano Nicolás Maduro nella Repubblica Dominicana. Lo riporta la Cnn. Nell'operazione sono state coinvolte numerose agenzie federali, tra cui l'Homeland Security Investigations, il Bureau of Industry and Security e il Dipartimento di Giustizia. Secondo due funzionari statunitensi citati dall'emittente televisiva gli Stati Uniti hanno condotto l'aereo in Florida.

In una dichiarazione il procuratore generale Merrick Garland ha affermato che "il dipartimento di Giustizia ha sequestrato un aereo che, a nostro avviso, è stato acquistato illegalmente per 13 milioni di dollari tramite una società fittizia e fatto uscire di nascosto dagli Stati Uniti per essere utilizzato da Nicolás Maduro e dai suoi compari".

Secondo il dipartimento di Giustizia l'aereo è stato acquistato da una società della Florida ed è stato esportato illegalmente nell'aprile 2023 dagli Stati Uniti al Venezuela attraverso i Caraibi.

"Questo manda un messaggio ai vertici - ha dichiarato un funzionario statunitense alla Cnn -. Sequestrare l'aereo di un Capo di Stato straniero è inaudito per questioni penali. Stiamo mandando un messaggio chiaro qui: nessuno è al di sopra della legge e della portata delle sanzioni statunitensi".

L'aereo, registrato a San Marino, era stato utilizzato da Maduro per viaggi all'estero, comprese le visite in Guyana e a Cuba all'inizio dell'anno.