I laghi di Bled e di Como fanno parte della lista, ma ci sono anche molte sorgenti e fiumi segreti da scoprire.

Se l'inizio dell'estate vi ha fatto venire voglia di uno specchio d'acqua rigoglioso in cui rinfrescarvi, ce ne sono innumerevoli da scoprire, soprattutto nel Vecchio continente.

L'Europa, infatti, ospita una ricca e intricata rete di fiumi, laghi, cascate e piscine naturali, dalle più spettacolari alle più tranquille.

Nell’epoca moderna, sempre più le vacanze, e di conseguenza le esperienze e le località turistiche, hanno l’acqua al centro della propria offerta: per ottenere refrigerio e lasciarsi cullare dalla placida serenità del suo movimento liquido.

Poiché le risorse idriche del continente sono minacciate dal cambiamento climatico, è opportuno apprezzare ancora di più la salute e la vita dei nostri preziosi corsi d'acqua.

Per celebrare questo elemento vitale, abbiamo stilato un elenco dei nove migliori luoghi d'acqua naturali in Europa.

Laguna segreta, Islanda

La Secret Lagoon è stata utilizzata per la prima volta come fonte d'acqua nel 1891 ed è la laguna più antica d'Islanda. Tutta l'acqua termale ricca di zolfo è fornita da un geyser vicino che sgorga ogni pochi minuti.

Fiume Tara, Montenegro e Bosnia-Erzegovina

Sviluppandosi dal Montenegro alla Bosnia-Erzegovina, il fiume Tara attraversa le montagne e il suo Canyon, patrimonio mondiale dell'UNESCO, è il più profondo d'Europa.

Il fiume ospita un'abbondante fauna selvatica ed è popolare tra gli amanti del rafting.

Il fiume Tara dell'Europa orientale è secondo solo al Grand Canyon americano per dimensioni (Canva) Tara River 2023 (Canva)

Lago di Bled, Slovenia

Situato nelle Alpi Giulie, il lago di Bled è di origine glaciale ed è uno dei preferiti dagli sposi in viaggio di nozze, attratti dal suo ambiente romantico.

Sorgente di Cachat, Francia

Il motivo per cui l'acqua Evian è famosa in tutto il mondo è la sorgente di Cachat, un tempo nota come Fontana di Santa Caterina, che sgorga tutto l'anno. Si dice che abbia curato i calcoli renali del conte Jean-Charles de Liazer, un aristocratico in fuga dalla Rivoluzione francese.

Spiaggia interna di Bornos, Spagna

Zona di protezione speciale per gli uccelli, il lago artificiale di Bornos è noto anche per l'annuale Festa del Lago. Questo bacino naturale in Andalusia ha acque limpide perfette per nuotare e pescare.

Fiume Valsan, Romania

Il fiume Valsan, in Romania, ospita un "fossile vivente". L'asprete è un pesce che esiste da milioni di anni e può essere trovato solo in un tratto di un chilometro di questo fiume, poiché le dighe idroelettriche e altri impatti ambientali lo hanno sradicato da altre parti.

Mardalsfossen, Norvegia

Con i suoi 705 metri di altezza, Mardalsfossen è una delle cascate più alte d'Europa e potrebbe alimentare l'intera Norvegia. Circondata da uno scenario mozzafiato, la cascata a due livelli si getta in un lago sospeso.

La cascata a due livelli di Mardalsfossen, in Norvegia, ha un'altezza di quasi un chilometro (Canva) Mardalsfossen, Norway, 2023

Lago di Como, Italia

Ai piedi delle Alpi, il Lago di Como è una meta ideale per le vacanze e ospita numerosi resort. Terzo in ordine di grandezza tra i grandi laghi italiani, Como ha una profondità di ben 425 metri, che lo rende uno dei laghi più profondi d'Europa.

Il lago di Como si trova ai piedi delle suggestive montagne lombarde (Canva) Lago di Como, 2023

Fiume Caragh, Irlanda

Il fiume Caragh, uno dei principali luoghi di cattura dei salmoni in Irlanda, scorre attraverso il Paese di Kerry, nel sud-ovest dell'Irlanda. Il fiume rientra nella categoria delle aree speciali di conservazione, insieme al vicino Parco Nazionale di Killarney, e ospita la rara lumaca di Kerry.

