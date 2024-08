Spagna, turismo: chi protesta contro i visitatori, chi li corteggia

Di Agnieszka Zielińska

I bibliofili e gli amanti dei borghi naturalistici dovrebbero prendere nota di queste destinazioni spagnole sottovalutate

PUBBLICITÀ

Le città balneari spagnole sono al limite della sopportazione. Quest'estate le proteste hanno riempito le strade da Barcellona a Malaga, con i residenti che chiedono ai turisti di tornarsene a casa.

La sfida dei villaggi rurali spagnoli

Ma, lontano dalle coste affollate del Paese, i villaggi rurali spopolati sono desiderosi di raccogliere la domanda.

"Per anni la Spagna ha promosso un turismo incentrato sul sole e sulle spiagge", afferma Francisco Mestre, presidente di Los Pueblos Más Bonitos de España. "Tuttavia, sono i villaggi e le piccole città all'interno della Spagna a mostrare l'autenticità del Paese".

Modellata sull'associazione francese "Les Plus Beaux Villages de France", l'organizzazione ha celebrato negli ultimi dieci anni 116 tra i più bei villaggi e città spagnoli per la loro architettura, il patrimonio culturale e gli spazi verdi.

I resti dell'antico castello di Anento Canva

Tra questi c'è Anento, un pittoresco villaggio che occupa una valle calcarea nella provincia di Saragozza.

In 10 anni è passato da avere solo 100 abitanti e 2.000 visitatori all'anno ad accogliere circa 45.000 turisti all'anno. Vengono per la sua sorgente naturale e per la suggestiva chiesa gotica.

Per mantenere questo slancio, nel villaggio sono stati recentemente costruiti due nuovi ristoranti, un hotel, appartamenti agrituristici e un ufficio turistico, mentre l'ex campo da calcio è stato trasformato in un parcheggio.

Non è l'unica città spagnola che cerca di invertire lo spopolamento attraverso il turismo.

Dalle miniere alla letteratura: il piccolo villaggio spagnolo si ripensa

Libros si ripensa come la capitale letteraria della Spagna Agnieszka Zielińska

Nonostante il suo nome significhi "libri" in spagnolo, il villaggio di Libros non ha una biblioteca. Molti ritengono che l'appellativo si riferisca alla forma delle montagne che circondano l'insediamento, situato in una valle della provincia orientale di Teruel.

Ma ora Libros sta sfruttando il suo nome per ribattezzarsi come capitale letteraria della Spagna. A causa dello spopolamento che ha colpito la città dopo la chiusura delle miniere di zolfo nel 1956, Libros conta oggi solo 114 abitanti.

Ma il sindaco ha un piano per riportare il villaggio al suo antico splendore.

Durante uno dei festival cinematografici dell'associazione Mi Pueblo Lee (Il mio villaggio legge), è nata l'idea di fare di Libros la capitale della letteratura.

Festival della letteratura a Libros Agnieszka Zielińska

Un post su X di Maribel Medina, una scrittrice della Navarra, che chiedeva perché il villaggio non avesse una biblioteca, ha fatto sì che a Libros arrivassero libri da ogni angolo del mondo, dall'Argentina alla Germania. In un anno ne sono stati inviati più di 50.000.

Alla fine di quest'anno, a Libros inizierà la costruzione di un hotel-biblioteca per ospitare i libri donati, e sono previsti anche progetti di riqualificazione dell'ex distretto minerario.

Le strade della città sono state intitolate a scrittori famosi e si sta progettando di creare un viale letterario con lampade che riportano citazioni di libri.

PUBBLICITÀ

"Già dal primo tweet di Medina, i turisti hanno iniziato ad arrivare in paese", dice il sindaco Raúl Arana Calomarde. "Per ora abbiamo solo due pensioni per i turisti, ma stanno già suscitando molto interesse, quindi presto costruiremo un hotel con 20 camere".

Per città come Anento e Libros, il turismo non è solo un'opportunità per rilanciare l'economia, ma anche per sopravvivere, poiché crea posti di lavoro e attira nuovi residenti.

Scambiate la costa spagnola per hotel in grotta e terme sotterranee

Appartamenti nelle grotte di Guadix Agnieszka Zielińska

A meno di due ore di treno da Malaga, anche Guadix ha lavorato duramente per attirare i turisti dalla costa affollata della Spagna verso il suo interno roccioso.

Qui, gli uliveti sfumano in un terreno ocra frastagliato che nasconde le intriganti case sotterranee che hanno fatto guadagnare alla città di 20.000 abitanti il titolo di Capitale europea delle Grotte.

PUBBLICITÀ

Anche se alcune di queste grotte sono state abitate fin dalla preistoria, Guadix ha iniziato a farsi notare dai turisti solo di recente.

"Il Geoparco UNESCO ha contribuito a far conoscere la città ai turisti", afferma María Paz Expósito Aranda dell'ufficio turistico di Guadix, riferendosi al fatto che la città entrerà a far parte della Rete globale dei Geoparchi nel 2020.

"Mentre prima i turisti visitavano solo di sfuggita, oggi molti di loro trascorrono qui diversi giorni. I turisti nazionali vengono in estate e quelli stranieri in inverno".

Sono passati 30 anni da quando sono stati costruiti i primi hotel in grotta nella provincia di Granada. Oggi ce ne sono più di 2.000 nel Geoparco e continuano a nascerne di nuovi.

PUBBLICITÀ

"Ogni anno arrivano sempre più turisti a Guadix", afferma Ángel Oller Del Águila, che ha recentemente aperto Oro y Arcilla, una collezione di tre appartamenti turistici nelle grotte.

Vista di Guadix Agnieszka Zielińska

Dai punti panoramici della città è possibile vedere una moltitudine di camini bianchi, ognuno dei quali corrisponde a una delle grotte sotterranee. I camini sono parte del loro sistema di ventilazione.

"Le grotte sono la migliore sinergia tra uomo e natura", afferma Natalia Guidani dell'Associazione delle grotte andaluse. "All'interno c'è silenzio, quindi è un'occasione per rilassarsi. La temperatura è costante tra i 18 e i 22 gradi, quindi non è necessaria l'aria condizionata o il riscaldamento. Non è solo economico, ma soprattutto sostenibile".

Gli albergatori non sono gli unici ad approfittare di questi vantaggi a Guadix. Nella rete sotterranea della città sono sorti anche cantine, ristoranti, centri benessere e persino cappelle. Molti residenti dell'insediamento di grotte invitano anche i turisti nelle loro case-grotta per mostrare loro le condizioni di vita nel sottosuolo.

PUBBLICITÀ

Più di 50.000 turisti visitano ogni anno la cappellasotterranea della parrocchia di San Pedro Poveda, e non solo cattolici.

"Alcuni cercano qui un'energia positiva, per altri è un luogo di raccoglimento. Altri rinnovano i loro voti o battezzano i loro figli qui, o pregano per i loro cari", dice Manuel Amezcua Morillas, parroco dei due santuari parrocchiali, Nostra Signora della Grazia e San Pedro Poveda.

Nel centro della città si possono ammirare le rovine di un teatro romano del 25 d.C., la cattedrale barocca e l'Alcazaba moresca. Ma ciò che rende Guadix unica sulla mappa dell'Europa è il suo insediamento rupestre.

Questo è il suo marchio e il suo modo di attrarre i turisti che desiderano pace e tranquillità e una pausa dalla civiltà.