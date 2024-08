Di Euronews

Le forze ucraine hanno confermato che un caccia donato dall'Occidente è caduto lunedì, quando la Russia ha lanciato un'importante raffica di missili e di droni contro l'Ucraina

Uno dei pochi aerei da guerra F-16 che l'Ucraina ha ricevuto dai suoi partner occidentali per aiutare a combattere l'invasione della Russia è precipitato e il suo pilota è morto. Il caccia è precipitato lunedì, quando Mosca ha lanciato un'importante raffica di missili e droni contro l'Ucraina. Lo ha fatto sapere l'aeronautica militare ucraina pubblicando un messaggio sui social media.

Secondo la dichiarazione, quattro di questi missili russi sono stati abbattuti dagli F-16. L'incidente è la prima perdita segnalata di un F-16 in Ucraina, dove sono arrivati alla fine del mese scorso. Si ritiene che siano stati consegnati almeno sei aerei da guerra. Il ministero della Difesa ha aperto un'indagine sull'incidente.

Nel post su X, l'aeronautica ucraina ha identificato il pilota come il colonnello Alexei "Moonfish" Mes, che "ha salvato gli ucraini dai micidiali missili russi, purtroppo, a costo della sua stessa vita".

"Moonfish" e un altro pilota ucraino, Andrii "Juice" Pilshchykov, si sono recati in visita pubblica negli Stati Uniti nel giugno 2022 per fare pressione sui legislatori e sui media affinché inviassero F-16 all'Ucraina.

Entrambi hanno continuato a fungere da volti pubblici per la battaglia dell'Ucraina per la sicurezza del proprio spazio aereo. 'Juice' è rimasto ucciso in un incidente nell'agosto dello scorso anno.

"Oggi, l'Ucraina rende un omaggio speciale alla memoria di tutti i nostri guerrieri caduti. Ogni persona in Ucraina dovrebbe essere per sempre grata a coloro che hanno fatto la scelta più importante della loro vita, una scelta per l'Ucraina e per il bene della nostra dignità nazionale ucraina", ha scritto il presidente Zelensky sui social media postando le foto dell'incontro con alcuni dei familiari dei militari morti durante la guerra.

Belgio, Danimarca, Paesi Bassi e Norvegia si sono impegnati a fornire all'Ucraina più di 60 jet F-16. Questo numero è inferiore a quello della flotta di caccia russi, che è circa 10 volte più grande. Secondo le autorità di Kiev, l'Ucraina avrebbe bisogno di almeno 130 caccia F-16 per neutralizzare la potenza aerea russa.

Nuove operazioni di Mosca contro l'Ucraina: feriti a Kiev

All'inizio di giovedì, la Russia ha condotto un pesante attacco aereo contro l'Ucraina per la terza volta in quattro giorni, lanciando nuovamente missili e droni che sono stati per lo più intercettati, ha dichiarato l'aeronautica militare ucraina.

Le forze russe hanno lanciato cinque missili e 74 droni Shahed contro obiettivi ucraini, secondo un comunicato delle forze aeree.

Le difese aeree hanno fermato due missili e 60 droni, mentre altri 14 droni sono presumibilmente caduti prima di raggiungere il loro obiettivo. Le autorità di Kiev hanno dichiarato che i detriti dei droni distrutti sono caduti in tre quartieri della città, causando lievi danni alle infrastrutture civili ma nessun ferito.