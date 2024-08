Di Euronews

Le deportazioni arrivano una settimana dopo un attacco mortale con coltello nella città di Solingen, che ha provocato tre morti e otto feriti. Dure le parole del cancelliere Scholz

Il cancelliere tedesco Olaf Scholz ha definito il ritorno in Afghanistan di 28 cittadini afghani un "chiaro segnale" che i criminali nati all'estero non saranno risparmiati dalla deportazione.

"Abbiamo preparato tutto questo con cura, senza parlarne molto, perché un progetto del genere ha successo solo se si fa uno sforzo, se lo si fa con attenzione e con molta discrezione", ha detto Scholz.

"Vorrei quindi ringraziare tutti coloro che hanno contribuito alla realizzazione di questo progetto. È un chiaro segnale che coloro che commettono crimini non possono contare sul fatto che non li deportiamo, ma che cercheremo il modo di farlo".

Perché la Germania ha deportato i cittadini afghani

Un portavoce del governo ha dichiarato venerdì che i cittadini afghani erano tutti "criminali condannati", ma non ha risposto a una richiesta di commento per chiarire i loro reati.

È la prima volta che la Germania deporta in patria cittadini afghani da quando i Talebani sono tornati al potere nel 2021. La Germania non ha relazioni diplomatiche con il gruppo, il che ha richiesto al governo di lavorare attraverso altri canali per organizzare le deportazioni.

La ministra dell'Interno Nancy Faeser ha dichiarato che le espulsioni rappresentano una questione di sicurezza per la Germania.

Le espulsioni arrivano una settimana dopo l'attacco mortale con coltello nella città di Solingen, che ha causato la morte di tre persone e il ferimento grave di altre otto. Il sospetto, indicato dai pubblici ministeri come Issa Al H., è un cittadino siriano che aveva chiesto asilo in Germania. Avrebbe dovuto essere espulso in Bulgaria l'anno scorso, ma sarebbe scomparso per evitare la deportazione.

È stato arrestato con l'accusa di omicidio e appartenenza a un'organizzazione terroristica, in attesa di ulteriori indagini e di una possibile incriminazione.

Il gruppo militante dello Stato Islamico ha rivendicato la responsabilità dell'attacco di venerdì scorso, senza fornire prove. Il gruppo ha dichiarato sul suo sito di notizie Amaq che l'aggressore ha preso di mira i cristiani e che ha compiuto gli assalti "per vendicare i musulmani in Palestina".

Stretta della Germania contro l'uso di coltelli

A giugno, il cancelliere Olaf Scholz aveva giurato che il Paese avrebbe ricominciato a deportare i criminali provenienti dall'Afghanistan e dalla Siria, dopo che un attacco con coltello da parte di un immigrato afghano aveva causato la morte di un agente di polizia e il ferimento di altre quattro persone a Francoforte.

Giovedì, secondo l'agenzia di stampa tedesca dpa, Faeser ha annunciato l'intenzione di inasprire le leggi sui coltelli. Insieme ad altri funzionari della coalizione di governo, durante una conferenza stampa si è anche impegnata a rendere più facili le espulsioni.