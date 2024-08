Di euronews avec AP

Nel bel mezzo della guerra contro la Russia, il pallavolista ucraino Dmytro Melnyk ha lasciato l'inferno del fronte, dove guida un plotone di fanteria, per partecipare ai Giochi paralimpici di Parigi

Un altro atleta paralimpico dal profilo incredibile: un capo plotone della fanteria ucraina partecipa ai Giochi di Parigi. Soldato e giocatore di pallavolo, Dmytro Melnyk, 45 anni, è uno dei 141 atleti della delegazione ucraina. Ma come molti dei suoi compatrioti, la sua mente è altrove.

L'ufficiale 45enne non ha notizie dei 35 uomini sotto il suo comando da quando è partito per la Francia il 18 agosto.Parlando brevemente con i giornalisti, Melnyk ha detto di non poterli chiamare per avere notizie perché "sono all'inferno" e, soprattutto, non poteva raggiungerli dalla Francia.

La sua unica speranza: ritrovarli sani e salvi dopo i Giochi di Parigi nelle trincee di Chasiv Yar, una città dell'Ucraina orientale che le forze russe bombardano da mesi.

L'ufficiale di fanteria ha raccontato la sua storia venerdì dopo la partita inaugurale della sua squadra di pallavolo, al punto che il suo interprete è scoppiato in lacrime. Il soldato Melnyk non è nuovo al mondo delle Paralimpiadi: è un veterano. Si è già qualificato per i Giochi di Rio del 2016.

Uno sportivo che si fa rispettare

La sua gamba sinistra è stata ferita in un incidente quando aveva solo 18 anni e ora è più corta di qualche centimetro. Quando è in piedi, il suo piede sinistro è in punta di piedi, mentre il piede destro è appoggiato a terra.

Nonostante questo handicap, l'ufficiale ha fatto di tutto per convincere i suoi superiori a entrare nell'esercito. Il suo reclutamento? Lo deve alla sua determinazione e a "un po' di astuzia", ha detto. Dmytro Melnyk non ha fornito ulteriori dettagli, ma ha scherzato sul fatto che quando è con le sue truppe, finge di zoppicare perché i suoi stivali sono troppo stretti. Il pallavolista ha detto di aver prestato servizio come operatore di droni prima di diventare ufficiale di fanteria.

Ma la squadra paralimpica di pallavolo è "la mia seconda famiglia", dice Melnyk. "Pratico questo sport da circa 20 anni. Non posso deludere la mia squadra".

Compagni di squadra dal fronte al campo di gioco

Il suo compagno di squadra Yevhenii Korinets si è rallegrato che i comandanti dell'esercito ucraino abbiano finalmente permesso a Melnyk di lasciare temporaneamente il campo di battaglia.

"È molto difficile per lui, perché servire nell'esercito è un lavoro 24 ore su 24, 7 giorni su 7", ha detto attraverso il traduttore. "Sei sempre stressato a causa dei continui bombardamenti e delle continue situazioni di rischio per la tua stessa vita ed è un grande risultato per noi e per Dmytro essere qui".

Anche Yevhenii Korinets, 27 anni, ha combattuto al fronte. È stato gravemente ferito dall'esplosione di una mina, perdendo la gamba sinistra, nel marzo 2023, durante un'altra feroce battaglia, quella di Bakhmut.

Fisioterapista prima della guerra, il giovane si era arruolato per combattere quando la Russia aveva lanciato l'invasione su larga scala nel febbraio 2022 e poi era diventato autista di ambulanze militari. "Non potevo restare a casa", ha detto.

Dal campo di battaglia all'evento sportivo, la prima partita dell'Ucraina nella fase a gironi purtroppo non è andata secondo i piani. La squadra ha perso in tre set diretti contro l'Iran, uno degli alleati di Mosca nella guerra in Ucraina e fornitore dei famigerati droni mortali del Paese.

Yevhenii Korinets ha rifiutato di commentare quando gli è stato chiesto se la partita di pallavolo avesse avuto il sapore di un incontro di rancore contro l'Iran. A dimostrazione del loro fair play, gli ucraini hanno stretto la mano ai vincitori al termine della partita.

Sconfitti a Parigi, gli ucraini non sono meno determinati? " Ho un messaggio per il mondo: non abbiate paura, non abbiate mai paura di nessuno, soprattutto di terroristi e assassini", ha detto Dmytro Melnyk. "Più abbiamo paura, più persone moriranno. E purtroppo non solo in Ucraina. Tutti dovrebbero esserne consapevoli".