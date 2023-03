Norvegia: il tunnel ciclabile e pedonale "più lungo d'Europa"

Rivoluzione verde a Bergen in Norvegia, dove a metà aprile verrà inaugurato quello che secondo la municipalità è il “tunnel ciclabile e pedonale più lungo d’Europa”. Il tunnel Bybanen è lungo poco meno di tre chilometri e collega due grandi quartieri residenziali della città. È stato realizzato a partire da una struttura preesistente, spiega Arild Tveit, responsabile del progetto.

"Fondamentalmente è una via di fuga per il tram, ma poi menti sagge hanno pensato che sarebbe stato possibile percorrerlo anche in bicicletta, e questo è stato il punto di partenza. Abbiamo poi capito che, realizzando una passerella, sarebbe stato possibile anche usarlo per l’esercizio fisico, e ovviamente per spostarsi da A a B. Salute pubblica in ogni metro del tunnel".

Il tunnel presenta un’illuminazione dinamica colorata che si attiva quando un ciclista o un pedone vi entra da entrambi i lati, avvisando così gli utenti della presenza di altre persone provenienti dalla direzione opposta. Alla cerimonia di apertura sarà organizzata anche una sfilata di biciclette.

LEGGI ANCHE: