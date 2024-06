Di Euronews

In una conferenza stampa il ministro degli Esteri spagnolo ha spiegato che la Spagna ha preso la decisione alla luce della continuazione dell'operazione militare a Gaza e della "enorme preoccupazione" causata dall'estensione regionale del conflitto

PUBBLICITÀ

In una dichiarazione ai media il ministro degli Esteri spagnolo José Manuel Albares ha annunciato che "il governo di Spagna si unisce al processo aperto dal Tribunale internazionale di Giustizia avviato dal Sudafrica contro Israele" per gli indizi di genocidio a Gaza.

"Lo stavamo meditando da settimane - ha detto Albares -. Ci uniamo al processo per l'impegno con il diritto internazionale, per rafforzare le Nazioni Unite e per appoggiare il ruolo della Cpi. Spagna non si pronuncia sul reato, partecipiamo alla denuncia appoggiando il tribunale".