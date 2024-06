Il primo dibattito per le elezioni presidenziali statunitensi, in programma a novembre, ha allertato i democratici. In difficoltà il presidente uscente Joe Biden contro l'avversario Dondal Trump, ma il team del capo di Stato sminuisce le critiche

Sale la preoccupazione nel fronte democratico dopo il primo dibattito per le elezioni presidenziali statutinitensi tra il presidente uscente Joe Biden e il tycoon e già capo di Stato Usa Donald Trump. Ma fonti vicine all'amministrazione di Biden smorzano i toni.

Moderato da Jake Tapper e Dana Bash, negli studi della Cnn ad Atalanta in Georgia, senza pubblico presente, il dibattito ha visto Biden in difficoltà rispondendo agli attacchi di Trump. Secondo un primo sondaggio dell'emittente Usa, Trump ha vinto il dibattito, sopratutto a causa dei diversi momenti di incertezza di Biden.

L'inizio è stato gelido, con i due candidati che non si sono stretti la mano prima di salire sul podio. Dalle guerre in Ucraina e in Medio Oriente alla crisi economica, passando per l'aborto e l'immigrazione, i due candidati hanno espresso la loro visione per i prossimi quattro anni del Paese.

Trump e Biden

Scontro sull'economia e i rapporti con la Cina

Il tema dell'economia è stato al centro del dibattito, con Biden che ha rivendicato di aver contribuito alla ripresa del Paese dopo la situazione in cui lo aveva lasciato Trump. Il presidente uscente ha detto che il tycoon vuole aumentare le tasse fino a cinque volte e ha inoltre detto che Trump ha aumentato il deficit, ha causato l'aumento dell'inflazione, ha gestito disastrosamente la pandemia. "Ora vuole tassarvi di più con un dazio del 10 per cento su tutto ciò che viene importato". Trump si è difeso e accusato Biden dei rapporti con la Cina. "Abbiamo il disavanzo commerciale con la Cina più alto di sempre. È pagato dalla Cina, è un candidato della Manciuria", ha detto Trump.

Trump incolpa Biden per la guerra in Ucraina

Quando gli è stato chiesto se fosse d'accordo con le condizioni di Putin per porre fine alla guerra della Russia in Ucraina, Trump ha affermato che Putin ha deciso di invadere dopo aver visto come l'amministrazione Biden ha gestito l'uscita dalla guerra in Afghanistan.

Pur confermando che non avrebbe accettato le condizioni di Putin per porre fine alla guerra, il tycoon ha affermato che avrebbe fatto in modo che la guerra fosse "risolta", anche se non è entrato nel dettaglio di come.

Trump ha ribadito la sua precedente argomentazione in campagna elettorale secondo cui gli Stati Uniti stavano fornendo all'Ucraina troppi aiuti finanziari, definendo Zelensky un "venditore" che ha sempre portato via i soldi dagli Stati Uniti.

Biden ha risposto affermando che Vladimir Putin è un "criminale di guerra" che non si fermerà con l'Ucraina. Ha anche osservato che la Nato produce "tanto per l'Ucraina" quanto gli Stati Uniti e che la forza dell'America "sta nelle sue alleanze".

Trump ha ripetuto il suo mantra secondo cui gli alleati europei non spendono per la Nato quanto gli Stati Uniti, sostenendo di aver esercitato con successo pressioni sugli alleati della Nato affinché aumentassero la spesa.

Joe Biden

Biden promuove l'accordo per il cessate il fuoco a Gaza

Durante un teso scambio di opinioni sulla guerra tra Israele e Hamas, Trump ha evitato la domanda se sarebbe favorevole a uno Stato palestinese indipendente, ha invece affermato che Israele dovrebbe "finire il lavoro" e ha accusato Biden di comportarsi come un "palestinese".

Biden ha ribadito il suo sostegno a Israele, ma si è concentrato su Hamas, commentando che dovrebbe essere eliminato. Il presidente uscente ha presentato il suo piano, che prevede lo scambio di ostaggi in cambio di prigionieri palestinesi e un continuo "cessate il fuoco con condizioni aggiuntive".

Come per l'Ucraina, Trump ha affermato che la guerra non sarebbe avvenuta se lui fosse stato in carica, dicendo che l'Iran era "al verde" quando lui era presidente e "non aveva soldi per Hamas".

Scontro su immigrazione e aborto

I due candidati si sono scontrati anche sulle loro politiche opposte in materia di immigrazione, economia e aborto.

Trump ha raddoppiato la retorica anti-immigrazione, sostenendo che le politiche di "frontiera aperta" di Biden hanno creato un aumento della criminalità, affermando che "dobbiamo far uscire molte di queste persone".

I due candidati hanno anche parlato del rovesciamento della Roe v Wade, con Biden che ha definito l'abrogazione della legge, che concedeva ai cittadini un diritto costituzionale all'aborto, una "cosa terribile".

Trump ha risposto dicendo che non bloccherà i farmaci per l'aborto e ha sostenuto che gli Stati dovrebbero avere il diritto di decidere se l'aborto debba essere legale o meno, concludendo che "ora gli Stati stanno risolvendo la questione".

Donald Trump

L'affondo di Biden sul caso di prostituzione

Il dibattito è stato leggermente più silenzioso rispetto alla precedente volta in cui i candidati si sono affrontati nel 2020, soprattutto perché i microfoni sono stati spenti quando l'altro stava parlando per evitare interruzioni.

Ciononostante, il dibattito è andato sul personale quando si è parlato delle condanne penali di Trump e nei confronti del figlio del presidente usa Hunter Biden, etichettato dal tycoon ome un "criminale condannato". Biden che ha lanciato una serie di critiche all'ex presidente definendolo un "criminale condannato" con la morale di un "gatto randagio".

"Ha fatto sesso con una pornostar quando sua moglie era incinta", ha ancora detto Biden. Accuse che Trump ha definito false e una montatura dei democratici. Il mese scorso Trump è stato giudicato colpevole di 34 capi d'accusa per aver falsificato i registri aziendali in merito al pagamento di denaro sporco alla star di film per adulti Stormy Daniels nel 2016.

L'età è un tema caldo per i due candidati

I candidati hanno parlato brevemente dell'età, con Trump che ha affermato di aver "fatto centro" nei test cognitivi, prima di passare al golf, dicendo che Biden "non riuscirebbe a colpire una palla a 50 metri". "Purché Trump porti la sua borsa", ha risposto Biden, sottolineando l'obesità dell'avversario.

Il presidente Joe Biden ha respinto le preoccupazioni sulla sua performance nel dibattito. Durante la visita a un ristorante Waffle House, poco dopo la diretta, ha detto ai giornalisti di essersi comportato bene. "Penso che abbiamo fatto bene", ha detto Biden.