Di Euronews

Il Tribunale internazionale dell'Aia ha respinto il ricorso presentato da Israele contro le accuse di genocidio mosse dal Sudafrica per la guerra nella Striscia di Gaza. Le accuse rientrano nelle disposizioni della Convenzione sul genocidio, ha spiegato la Corte

PUBBLICITÀ

La Corte internazionale di giustizia all'Aia ha respinto il ricorso di Israele contro la denuncia di genocidio nella Striscia di Gaza presentata dal Sudafrica. La Corte ha la giurisdizione per pronunciarsi in merito alle accuse mosse da Pretoria, ha spiegato la giudice Joan E. Donoghue, presidente della Corte, e ha detto che ci sono prove sufficienti per una valutazione dei presunti atti contro il popolo palestinese.La Corte non ha ordinato un cessate il fuoco ma ha intimato a Israele diprevenire atti di genocidio a Gaza.

Le accuse mosse contro Israele rientrano nelle disposizioni della Convenzione sul genocidio, ha poi detto la giudice, aggiungendo che "i palestinesi sembrano costituire un gruppo nazionale, etnico, razziale o religioso distinto, e quindi un gruppo protetto, ai sensi dell'articolo 2 della convenzione sul genocidio".

Donoghueha aggiunto che dall'inizio del conflitto, dopo l'attacco di Hamas che provocato la morte di 1.200 persone in Israele, più di 25mila palestinesi sono morti nella Striscia. Ha poi citato il coordinatore dei soccorsi d'emergenza delle Nazioni Unite Martin Griffiths che ha detto che "G****aza è diventata un luogo di morte e disperazione". La giudice ha detto che a Gaza sono stati sfollati 1,7 milioni di persone e che la Striscia è diventata "inabitabile". Donoghue ha però spiegato che le informazioni provenienti da Gaza non possono essere verificate in modo indipendente.

I nostri giornalisti stanno lavorando su questa notizia e l’aggiorneranno non appena saranno disponibili ulteriori informazioni.