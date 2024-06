Di Euronews

Il candidato del Rassemblement National, Jordan Bardella, e quello del Partito socialista, Olivier Faure, hanno criticato le dichiarazioni di Macron sulla presenza di truppe francesi in Ucraina, una posizione difesa invece dal primo ministro Attal: "Combattiamo per difendere i nostri valori"

PUBBLICITÀ

A tre giorni dal primo turno delle elezioni legislative in Francia per scegliere tutti i 577 membri dell'Assemblea Nazionale, la televisione francese ha ospitato un dibattito a cui hanno partecipato i leader dei tre principali partiti e coalizioni.

Hanno partecipato il primo ministro Gabriel Attal del partito al governo, Renaissance, il presidente del Rassemblement National Jordan Bardella e Olivier Faure, primo segretario del Partito Socialista Francese, in rappresentanza della coalizione del Nuovo fronte popolare.

I candidati alle elezioni francesi hanno discusso di sicurezza interna e guerra in Ucraina

Si è discusso di potere d'acquisto e sicurezza interna, ma a dominare il dibattito è stata la guerra in Ucraina. Bardella ha dichiarato che non permetterà che "l'imperialismo russo assorba uno Stato alleato come l'Ucraina", ma ha ribadito che si rifiuterà di inviare soldati francesi in Ucraina se diventasse primo ministro.

"La mia posizione su questo conflitto è molto semplice. L'ho sostenuta durante tutta la campagna europea. È quella di sostenere l'Ucraina e di evitare un'escalation con la Russia, che, vi ricordo, è una potenza nucleare", ha detto.

Questi commenti sono stati un'apparente smentita alle affermazioni del presidente Emmanuel Macron che, a maggio, aveva detto di non escludere la possibilità di inviare istruttori militari francesi sul campo in Ucraina, se la Russia avesse sfondato il fronte.

Anche Olivier Faure ha criticato le dichiarazioni di Macron, affermando che nemmeno gli ucraini si aspettavano che le truppe francesi combattessero al loro fianco.

"È assolutamente inutile. E quando il presidente della Repubblica l'ha proposto, è riuscito semplicemente a dividere gli europei e anche peggio. A trasmettere a Putin informazioni che non aveva ancora, ovvero che gli europei non sono pronti a scendere in campo", ha detto. Faure ha insistito sul fatto che la coalizione del Nuovo fronte popolare sarebbe contraria all'invio di truppe in Ucraina, ma non all'invio di missili a lungo raggio nel Paese.

Ma la posizione di Macron è stata difesa dal suo primo ministro Gabriel Attal. "Quando combattiamo per l'Ucraina, combattiamo per difendere i nostri valori, combattiamo per difendere la loro libertà, ma combattiamo anche per la nostra vita quotidiana. Quello che ha fatto il presidente della Repubblica è stato semplicemente ricordare che di fronte a un Vladimir Putin che non fissa alcuna linea rossa, se iniziassimo a fissare delle linee rosse per noi stessi, allora faremmo un cattivo servizio all'Ucraina", ha detto.

Elezioni anticipate in Francia: sondaggi e date del voto

Le elezioni parlamentari anticipate sono state indette da Emmanuel Macron il 9 giugno scorso, la sera in cui il suo partito Renaissance ha perso nettamente contro il partito di estrema destra Rassemblement National alle elezioni europee.

Gli ultimi sondaggi mostrano il partito di estrema destra di Marine Le Pen in testa con il 36 per cento, seguito dalla coalizione di sinistra Nuovo fronte popolare al 27 per cento. Il partito di Macron, Renaissance, è invece in svantaggio, con una percentuale di appena il 20 per cento.

Lunedì Macron ha avvertito gli elettori francesi che gli "estremi" politici potrebbero portare "alla guerra civile".

Il primo turno di votazione si terrà il 30 giugno, mentre il secondo turno è previsto per il 7 luglio.