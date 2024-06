L’Unione europea ha ribadito il suo sostegno all’Ucraina concordando con il Paese un "impegno per la sicurezza a lungo termine", firmato a Bruxelles

Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky è stato accolto al Consiglio europeo, dove ha firmato anche altri due accordi bilaterali sulla sicurezza con Estonia e Lituania.

"Intendiamo sostenere l'Ucraina per tutto il tempo necessario" Charles Michel Presidente del Consiglio europeo

Cosa contiene l'accordo sulla sicurezza

"L'accordo di sicurezza con l'Ucraina è molto importantè perché mandiamo il messaggio che intendiamo sostenere l'Ucraina per tutto il tempo necessario. Vogliamo essere efficaci e concreti", ha detto ai giornalisti Charles Michel, presidente del Consiglio europeo.

L’accordo non è un patto di difesa reciproca, ma formalizza l’impegno europeo nei confronti dell'Ucraina. La parte relativa agli aiuti militari sottolinea la continua fornitura di equipaggiamento sia "letale" che "non letale". Il Fondo di assistenza per l'Ucraina, concordato dai Paesi dell'Ue a marzo 2024 stanzia cinque miliardi di euro, con possibilità di aumentare il budget a disposizione fino al 2027.

Altri aspetti di cooperazione riguardano l'addestramento militare, l'industria della difesa, la protezione dello spazio cibernetico, le immagini satellitari, la lotta alla disinformazione, la sicurezza energetica e lo sminamento del Paese.

Si menziona anche l'utilizzo dei proventi sui beni russi congelati nell'Unione per finanziare gli aiuti militari: l'Ucraina dovrebbe ricevere a breve la prima tranche dei circa tre miliardi previsti.

"Le cose urgenti sono la difesa aerea e la consegna di tutti i pacchetti di aiuti militari" Volodymyr Zelensky Presidente dell'Ucraina

Zelensky: "Subito le armi sul campo"

La firma arriva proprio nel momento in cui sono cominciati i negoziati di adesione dell'Ucraina all'Ue: il presidente Zelensky sembra soddisfatto degli ultimi sviluppi, ma chiede un'ulteriore accelerazione, su vari tavoli.

"Questo è molto importante per tutta l'Ucraina, credetemi. Ora dobbiamo lavorare sui prossimi passi. Ci dite sempre che andiamo di fretta, ma dobbiamo farlo. Le cose urgenti sono la difesa aerea e naturalmente la consegna di tutti i pacchetti di aiuti militari che abbiamo accettato. Ci servono urgentemente sul campo di battaglia"

Sui negoziati di pace, Zelensky specifica di non aver avuto finora alcun dialogo con la Russia, ma guarda già a un secondo vertice internazionale dopo quello tenutosi a metà giugno in Svizzera.

"Dobbiamo preparare un piano e metterlo sul tavolo nei prossimi mesi. Non abbiamo troppo tempo perché ci sono tanti feriti e morti sul campo di battaglia e fra i civili. Ecco perché non vogliamo avere una guerra lunga anni. Ecco perché vogliamo preparare questo piano comune e metterlo sul tavolo per il secondo vertice di pace".