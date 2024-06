Video. Putin e Kim: proverbi e brindisi alla cena di Pyongyang

Il presidente russo Vladimir Putin ha incontrato Kim Jong Un a Pyongyang in Corea del Nord mercoledì per firmare un accordo reciproco in caso di guerra. Il capo del Cremlino ha dichiarato che Mosca e la Corea del Nord stanno "combattendo insieme contro l'egemonismo e le pratiche neocoloniali degli Stati Uniti e dei loro satelliti".

Durante una cena prima della partenza per il Vietnam, Putin ha citato un proverbio che dice "un vicino vicino è meglio di un parente lontano", mentre Kim ha brindato all'"immortalità delle invincibili relazioni tra la Corea del Nord e la Russia che sono l'invidia del mondo".

Il vertice si è svolto in un momento in cui entrambi devono affrontare un'escalation di contrasti con l'Occidente. I dettagli non sono stati immediatamente chiariti, ma l'accordo potrebbe segnare il loro legame più forte dalla fine della Guerra Fredda.