Il presidente russo in Corea del Nord dove ha incontrato Kim Jong-un. Prima della partenza per il Vietnam, prevista la firma dell'accordo di partenariato strategico. Tra gli obiettivi principali di Mosca e Pyongyang la creazione di un sistema di pagamenti svincolato dal controllo occidentale

Il leader nordcoreano Kim Jong-un ha accolto in pompa magna il presidente russo Vladimir Putin, atterrato a Pyongyang nel cuore della notte.

Si tratta della prima visita di Stato del presidente russo in Corea del Nord dopo ventiquattro anni.

"I nostri due Paesi hanno resistito alle prove della storia, generazione dopo generazione e secolo dopo secolo", ha dichiarato Kim, che si è detto felice di incontrare di nuovo Putin dopo la visita al cosmodromo russo Vostochny dello scorso settembre.

Kim e Putin a colloquio: verso l'accordo di partenariato strategico

I due leader hanno partecipato a un banchetto ufficiale a mezzogiorno (ora locale), prima del vertice in programma al Palazzo del Sole Kumsusan, dove si prevede la firma di un trattato sull'istituzione di un partenariato strategico bilaterale, secondo quanto riferito dal consigliere presidenziale russo Yury Ushakov.

"L'anno scorso, a seguito della vostra visita in Russia, abbiamo compiuto progressi significativi nella costruzione delle nostre relazioni interstatali. Oggi è stato preparato un nuovo documento fondamentale che costituirà la base delle nostre relazioni a lungo termine", ha dichiarato Putin nel corso del colloquio con Kim, ricordando come l'anno scorso i due Paesi hanno celebrato il 75esimo anniversario dell'inizio delle relazioni diplomatiche, e quest'anno cade il 75esimo anniversario della firma del primo documento condiviso dai due Stati.

Oltre a voler intensificare gli scambi tra i due Paesi, il presidente russo ha annunciato che Mosca e Pyongyang intendono sviluppare un sistema di pagamenti alternativo e svincolato dal controllo dei Paesi occidentali, non soggetto alle misure restrittive di questi ultimi.

Nel corso dell'incontro Putin ha ringraziato Kim per il sostegno della Corea del Nord sulla guerra in Ucraina. "Apprezziamo molto il vostro sostegno costante e incrollabile alla politica russa, anche in relazione all'Ucraina", ha dichiarato il leader del Cremlino. Per Putin la relazione tra la Russia e la Corea del Nord si basa sull'uguaglianza e sul rispetto reciproco e il presidente russo si è detto "sinceramente felice" di visitare la Repubblica Popolare Democratica di Corea. "Sono molto contento del nostro nuovo incontro, spero che il prossimo avrà luogo in Russia, a Mosca", ha aggiunto Putin.

Il presidente russo ripartirà nella serata di mercoledì alla volta di Hanoi, in Vietnam.