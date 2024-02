Di Emese Maczko Agenzie: Wealth of Geeks via AP

Da Venezia ad Amsterdam, i divieti sugli autobus e gli influencer di TikTok stanno contribuendo a ridurre il numero di turisti

Rinviata al 2025 l'autorizzazione di viaggio online Etias in Europa. Simile all'Esta degli Stati Uniti, poterà a un limite dei viaggiatori provenienti da Paesi non appartenenti all'Unione europea verso trenta Stati europei, tra cui Francia, Germania, Grecia, Italia, Portogallo e Spagna. Al costo di 7 euro l'una, le autorizzazioni si tradurranno anche in una cifra considerevole per le casse dei Paesi visitati.

Le città europee più popolari, intanto, continuano a confrontarsi con le sfide dell'overtourism e scelgono di andare oltre le soluzioni finanziarie fornite dalle tasse di soggiorno.

Queste ambite destinazioni stanno mettendo in campo strategie inedite e innovative volte non solo a gestire l'affollamento, ma anche a preservare il loro patrimonio culturale, a proteggere l'ambiente e a mantenere la qualità della vita dei loro residenti.

Molteplici nuove misure anti-turismo ad Amsterdam

Amsterdam sta aumentando la tassa di soggiorno al 12,5% del costo dell'alloggio nel 2024. Ciò significa che una camera media di 120 euro comporterà una tassa potenziale di 15 euro a notte. Rispetto all'attuale 7%, si tratta dell'aliquota più alta d'Europa. L'aumento si applica a tutte le strutture ricettive, dagli hotel e Bed & breakfast ai campeggi.

Il 2024 significa anche ulteriori misure per combattere l'overtourism ad Amsterdam. La città ha vietato l'accesso al centro agli autobus di peso superiore a 7,5 tonnellate, ad eccezione di quelli a cui sono state concesse esenzioni speciali, e ha aumentato la tassa per i passeggeri delle navi da crociera che visitano la città per un giorno da 8 a 14 euro a persona.

La capitale dei Paesi Bassi ha inoltre vietato l'apertura di nuovi B&b in alcuni quartieri centrali per risolvere il crescente problema degli alloggi.

Boats on Amsterdam's river IJ.

Parigi impone un aumento senza precedenti della tassa di soggiorno

La tassa di soggiorno a Parigi aumenterà del 200% nel 2024. Secondo il notiziario France24, l'aumento fa parte del piano del governo per finanziare il potenziamento dei trasporti pubblici.

La città ospiterà le Olimpiadi del 2024 dal 26 luglio all'11 agosto, attirando l'attenzione di tutto il mondo. Gli alberghi di Parigi hanno già aumentato le loro tariffe per la durata dell'evento. L'aumento della tassa aumenterà ulteriormente il costo del soggiorno a Parigi. Ma riuscirà a combattere l'overtourism?

Invece di restrizioni, limitazioni e divieti, la Francia intende adottare un approccio positivo. "Se vogliamo decongestionare i siti sovraffollati, dobbiamo far emergere altre destinazioni e altri itinerari turistici", ha dichiarato Olivia Grégoire, ministro delegato alle PMI, al commercio, all'artigianato e al turismo della Francia, in un'intervista a Le Figaro.

Il Paese sta adottando un approccio innovativo per affrontare il problema dell'overtourism nel 2024. Coinvolgendo gli influencer dei social media per mettere in evidenza le aree meno visitate, spera di diminuire l'interesse per le destinazioni più note. Comprendendo l'influenza significativa che questi individui esercitano, il governo francese è intenzionato a utilizzare le sue vaste reti per indirizzare i turisti verso esperienze uniche e fuori dai sentieri battuti, come gli eco-lodge francesi o i siti di glamping.

Venezia inasprisce le norme sui tour di gruppo

In quanto patrimonio dell'umanità dell'Unesco, Venezia sente ancora la pressione dell'overtourism, nonostante il divieto delle grandi navi da crociera nel 2021.

Per combattere l'afflusso di visitatori giornalieri, la città della Laguna introdurrà presto una nuova tassa di accesso per i turisti che visitano senza pernottare. Ogni visitatore pagherà 5 euro al giorno dalle 8.30 alle 16.00. La città sperimenterà questa tassa per 10 giorni nei mesi di maggio, giugno e luglio 2024. Sulla base dei risultati ottenuti, la città spera di implementare le modifiche nel 2025.

Venezia ha anche annunciato sul suo sito ufficiale che limiterà i gruppi di turisti a piedi a 25 persone e vieterà gli altoparlanti perché questi ultimi causano disturbo. L'entrata in vigore è prevista per il primo giugno, in linea con la campagna Detourism volta a promuovere una Venezia meno nota ai visitatori.

Venezia potrebbe unirsi a Roma e Firenze nella limitazione del numero di proprietà in affitto a breve termine, allineandosi con i più ampi sforzi nazionali in Italia. Nel giugno 2023, il ministero del Turismo italiano ha presentato la prima bozza di una proposta di legge per regolamentare gli affitti turistici a breve termine in tutta Italia, compresi gli annunci Airbnb.

Massimale giornaliero per i visitatori dell'Acropoli di Atene

Nel settembre 2023, la ministra greca della Cultura Lina Mendoni ha annunciato un tetto massimo di 20mila visitatori giornalieri per il Museo dell'Acropoli di Atene. La media precedente era di 23mila visitatori al giorno. Il nuovo programma è in prova fino al primo aprile.

Segue l'esempio di molte altre località europee che hanno introdotto un tetto massimo di visitatori giornalieri negli anni precedenti, come il Louvre a Parigi, in Francia, il Parco Nazionale delle Calanques a Marsiglia, in Francia, Villa de Balbianello vicino al Lago di Como, in Italia e il centro storico di Dubrovnik, in Croazia.

Il Portogallo pensa a ulteriori azioni per le compagnie di crociera non conformi

Alla fine di dicembre 2023, Carlos Moedas, sindaco di Lisbona, ha annunciato una nuova tassa di soggiorno di due euro a persona per tutti i passeggeri delle navi da crociera, la stessa tassa che paga ogni ospite di un hotel.

Ha aggiunto che le entrate derivanti da questa tassa "saranno utilizzate per pulire la città, per avere spazi verdi e rappresenta una strategia per il futuro della città". Le nuove tasse sono entrate in vigore il primo gennaio 2024.

Portugal News riporta che il sindaco ha indicato che se gli operatori crocieristici non si adegueranno, è pronto a usare la sua autorità per rendere più difficile il loro ingresso. Ciò potrebbe significare ulteriori misure nel 2024, tra cui restrizioni alla mobilità dei loro autobus.

Questo è in linea con l'annuncio di fine anno del Turismo de Portugal (l'ente del turismo portoghese ), che ha posto la sostenibilità e l'autenticità in primo piano nella sua strategia di promozione per il 2024. Un approccio che prevede la valorizzazione degli eco-lodge in Portogallo e di molte altre esperienze di viaggio sostenibili e autentiche.

Inoltre, per la prima volta si utilizzerà anche TikTok, con l'obiettivo di ispirare le persone su più canali a esplorare le diverse regioni del Portogallo al di là del fascino urbano di Lisbona.

Dublino vuole incrementare il proprio numero di turisti

Mentre alcune città europee continuano a essere destinazioni di viaggio popolari, vale la pena considerare altre città che offrono esperienze altrettanto straordinarie ma meno affollate. Queste destinazioni alternative offrono opportunità uniche da esplorare e godere senza le sfide dell'overtourism. Nel 2024 hanno persino adottato misure per attirare più turisti.

Nel dicembre 2023, l'aeroporto di Dublino ha compiuto un passo significativo verso l'espansione della sua capacità per accogliere il numero crescente di viaggiatori. L'aeroporto ha presentato una domanda per aumentare la sua capacità annuale di passeggeri da 32 milioni a 40 milioni. Questa mossa è indicativa dell'aspettativa di Dublino di aumentare il numero di visitatori nell'Isola di Smeraldo.