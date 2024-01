A solo qualche mese dai Giochi Olimpici e Paraolimpici di Parigi 2024, ci siamo chiesti se i grandi eventi sportivi portino davvero una spinta economica alla città e al Paese che li ospita, oppure se rappresentino un costo più alto rispetto ai benefici.

Molti parigini non sono molto contenti che la loro città ospiti le Olimpiadi estive di quest'anno. Nonostante il desiderio del Presidente Emmanuel Macron di trasformare l'evento in una "festa popolare", il prezzo dei biglietti, che costano almeno 2.700 euro per assistere alla cerimonia di apertura e diverse centinaia di euro per quasi tutti gli altri eventi, sta già creando polemiche.

Molti sostengono che le Olimpiadi dovrebbero portare una spinta economica, necessaria all'economia francese in un periodo di inflazione e di crisi del costo della vita, grazie all'afflusso di turisti e investitori nella capitale.

Ma poiché le previsioni sui benefici economici dei Giochi sono tutt'altro che certe, Euronews Business ha deciso di verificare se le Olimpiadi saranno effettivamente un investimento finanziario sano per Parigi e per la Francia nel suo complesso.

Scarso tasso di ritorno sull'investimento

Le Olimpiadi passate ci dicono che il bilancio finanziario dell'evento è spesso negativo.

"Molti organizzatori finiscono per spendere molto denaro in infrastrutture specializzate che hanno un uso limitato dopo l'evento", ha dichiarato a Euronews Business Martin Müller, professore di geografia e sostenibilità all'Università di Losanna.

Il professore ha scoperto che la manutenzione continua delle infrastrutture dei Giochi olimpici invernali di Sochi del 2014 ha rappresentato un onere di oltre 1 miliardo di dollari (920 milioni di euro) all'anno da allora.

Ciò che Müller chiama "sottovalutazione dei costi e sovrastima dei benefici" fa sì che le città ospitanti raramente raggiungano il pareggio di bilancio. Certo, la storia ci mostra che i profitti sono possibili, ma non sono paragonabili alla dimensione dei debiti contratti per realizzare tutte le infrastrutture necessarie e per organizzare il più importante evento sportivo al mondo.

I Giochi organizzati a Los Angeles, Sydney e Atlanta sono gli unici, nella storia recente, che hanno chiuso con un bilancio in verde. Il profitto record ottenuto da Los Angeles nel 1984 si è verificato in circostanze particolari: la città californiana era l'unica candidata e quindi ha potuto ottenere dal Comitato Olimpico Internazionale (CIO) requisiti meno rigidi, tra cui il diritto di utilizzare infrastrutture preesistenti invece di costruirne di nuove.

Uno scenario simile si è verificato di recente, quando Parigi e Los Angeles sono rimaste le uniche città in lizza per i Giochi. "Per evitare di ripetere la situazione del 1984, il CIO ha assegnato le due Olimpiadi contemporaneamente", ha detto Müller, assegnando a Parigi i Giochi del 2024 e a Los Angeles quelli del 2028.

Il prezzo davvero sbalorditivo per ospitare le Olimpiadi scoraggia molte città dal candidarsi, soprattutto se si considera che anche la stessa candidatura si rivela costosa.

"Tokyo ha speso 150 milioni di dollari per la sua fallimentare candidatura del 2016 e circa la metà per quella del 2020", spiegano James McBride e Melissa Manno del Council on Foreign Relations (CFR). "Toronto ha deciso di non potersi permettere i 60 milioni di dollari necessari per la candidatura del 2024", hanno aggiunto.

Un CIO troppo potente?

Alcuni esperti sottolineano la posizione eccessivamente vantaggiosa del CIO, che ha il potere di scegliere tra le città candidate e di imporre condizioni sulle infrastrutture o sulla biglietteria che l'ospitante deve rispettare e pagare, il tutto condividendo poco o nulla dei rischi finanziari che le città devono affrontare.

"Il CIO potrebbe condividere una quantità maggiore di fondi internazionali, televisivi e di sponsorizzazione", ha dichiarato il professor Andrew Zimbalist, autore di Circus Maximus: The Economic Gamble Behind Hosting the Olympics and the World Cup.

Il CIO incassa una somma significativa grazie ai suoi Olympic Broadcasting Services (OBS), che godono di un monopolio sugli standard di trasmissione delle Olimpiadi, che consente loro di imporre le proprie condizioni agli altri media. Ma questi introiti non vengono condivisi con il comitato organizzatore della città ospitante, che si ritrova invece con un conto multimiliardario.

Come riportato dal quotidiano francese Le Monde a gennaio, la potente OBS ha persino ottenuto un decreto temporaneo che le consente di evitare di concedere un giorno di riposo settimanale, come solitamente previsto dalla legge, alle 8.000 persone che dovrebbero lavorare alla trasmissione delle Olimpiadi di Parigi.

Opportunità di lavoro limitate

Quando i politici promuovono l'organizzazione delle Olimpiadi, spesso parlano di opportunità di lavoro che si creerebbero grazie ai giochi, in particolare nei settori dell'edilizia e dell'ospitalità (alberghi, ristorazione...).

Il comitato organizzatore di Parigi 2024 sostiene che l'evento sarà "un'opportunità per il rilancio dell'attività e dell'occupazione", grazie a "oltre 181.000 posti di lavoro mobilitati". Il comitato ha specificato che questa cifra comprende i posti di lavoro creati appositamente per l'occasione e quelli che saranno in qualche modo coinvolti nelle Olimpiadi, ma che già esistono.

Inoltre, "è probabile che i salari pagati ai commessi degli alberghi e agli addetti alle pulizie delle camere rimangano più o meno invariati", spiegano Robert Baade e Victor Matheson nel loro studio del 2016 "Going for the Gold: The Economics of the Olympics".

In effetti, in molti casi, poiché "gli hotel (così come le catene di ristoranti, le agenzie di noleggio auto, le compagnie aeree e altre aziende simili) sono di proprietà nazionale o internazionale, questo aumento dei profitti aziendali non rimane nella città ospitante, ma lascia la zona", hanno spiegato.

Per svolgersi nelle migliori condizioni, i comitati olimpici fanno anche molto affidamento sui volontari (a Parigi, per esempio, ce ne saranno 45.000) che, per definizione, non sono retribuiti.

Il volontariato può offrire alcuni vantaggi, come la possibilità di assistere gratuitamente ad alcune gare. Tuttavia, la mancanza di stipendio significa che non sarà facile assicurarsi un alloggio a Parigi o nei sobborghi limitrofi, soprattutto a causa dell'impennata dei prezzi dei B&B e delle camere d'albergo in quel periodo.

Sconvolgimento della vita quotidiana

La vita potrebbe non essere semplice per gli abitanti della città nelle settimane dei Giochi olimpici. Il biglietto della metropolitana, per esempio, che solitamente costa 2,15€, costerà invece circa il doppio, 4€. La presidente della regione, Valérie Pécresse, e ha consigliato ai parigini di lavorare in smart working per tutta la durata delle Olimpiadi. Molti parigini pensano dunque di utilizzare le loro settimane di ferie retribuite per lasciare Parigi a luglio e agosto.

Per coloro che non possono fuggire dalla capitale francese, le due settimane in cui si svolgono le Olimpiadi, seguite da altre due per le Paraolimpiadi, potrebbero essere un incubo.

Per quanto riguarda l'impatto sul turismo in generale, i pareri sono contrastanti.

"Londra, Pechino e Salt Lake City hanno registrato un calo del turismo negli anni delle loro Olimpiadi", spiegano McBride e Manno del CFR.

D'altro canto, altre città hanno registrato un aumento del turismo dopo le Olimpiadi, come Barcellona nei primi anni Novanta.

"I turisti olimpici sostituiranno in gran parte altri turisti che sarebbero venuti comunque", ha detto il professor Müller a proposito di Parigi, che ha stimato che l'effetto economico delle Olimpiadi sulla capitale francese sarà probabilmente trascurabile.

"A Londra, ad esempio, gli studi hanno rilevato che durante i Giochi Olimpici del 2012 ci sono stati meno turisti in città rispetto alle estati precedenti".