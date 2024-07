Di Kristina Jovanovski

La compagnia ferroviaria tedesca Deutsche Bahn ha avviato un lavoro di ristrutturazione da 1.3 miliardi di euro per modernizzare le linee entro il 2030. Il Paese ha ricevuto critiche per la capacità delle sue linee di assorbire l'afflusso di persone durante gli Europei 2024

In alcune stazioni ferroviarie in Germania, i treni così pieni che i passeggeri sono costretti ad attendere in piedi, alla banchina, stretti come nelle metro più affollate all'ora di punta.

“Abbiamo già il problema che alcune tratte non vengono percorse, perché i treni non esistono più. In particolare, molti dei convogli notturni tra il nord e il sud della Germania che usavamo regolarmente per andare a Monaco, ad esempio, sono stati cancellati", lamenta Frank Cordes, cittadino tedesco, insieme a sua moglie.

"Per noi adesso è un grosso problema trovare alternative".

Il piano di ristrutturazione della linea ferroviaria in Germania, oggetto di critiche durante gli Europei di questa estate, prevede la chiusura di una delle tratte più utilizzate, quella tra Francoforte e Manheim, fino a dicembre.

Ho preso in mano un'infrastruttura ferroviaria fatiscente in cui i miei predecessori non hanno investito abbastanza per decenni Volker Wissing ministro dei Trasporti

La Deutsche Bahn, la compagnia nazionale di trasporti, afferma che le tratte più utilizzate saranno al centro di questo rinnovamento: l'anno prossimo le ristrutturazioni riguarderanno quella tra Amburgo e Berlino, le due città più grandi del Paese.

"Ho preso in mano un'infrastruttura ferroviaria fatiscente in cui i miei predecessori non hanno investito abbastanza per decenni”, ha dichiarato lunedì alla radio Deutschlandfunk Volker Wissing, divenuto ministro dei Trasporti alla fine del 2021. “Investiremo somme enormi,storiche, nella ferrovia”.

"Una ristrutturazione difficile, ma necessaria"

La Germania non è l'unico paese europeo a dover affrontare questo tipo di rinnovamenti. La tratta Eurostar Amsterdam-Londra non sarà in funzione fino al prossimo anno a causa di lavori. Ma la Deutsche Bahn, in particolare, è nota per i suoi ritardi.

I rappresentanti del settore ferroviario, tuttavia, sostengono che le riparazioni ai vecchi binari siano necessarie, e che possano migliorare la situazione.

"I governi passati hanno trascurato le ferrovie per decenni, quindi ora abbiamo problemi che non si possono risolvere nel giro di due o tre mesi, bisogna fare un lavoro approfondito ed è per questo che pensiamo che dobbiamo stringere i denti e sopportare questo periodo complicato", sostiene Sabrina Wendling, portavoce dell'Alleanza pro-ferrovia.

Per il momento, ai passeggeri vengono offerti autobus sostitutivi per le linee chiuse.

“Probabilmente sarà difficile migliorare la situazione con così tante cose da riparare. Non so fino a che punto si possa arrivare, molte linee sono già state deviate e ci sono autobus che circolano, ma è difficile per noi prenderli", spiega Cordes.

"Non so se le ferrovie possano fare di meglio, ma sono curioso di vedere cosa riusciranno a risolvere”.

I lavori di ristrutturazione, stimati in 1.3 miliardi entro il 2030, riguarderanno stazioni in tutta la Germania, che, secondo Deutsche Bahn offriranno ai passeggeri un maggiore comfort.