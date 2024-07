La Società nazionale francese delle ferrovie ha denunciato "atti dolosi simultanei" a tre delle quattro linee ferroviarie ad alta velocità del Paese. Si sospetta si tratti di un sabotaggio coordinato e premeditato: gravi interruzioni al traffico e notevoli ritardi

A poche ore dall'apertura ufficiale dei Giochi Olimpici a Parigi, il trasporto ferroviario francese è in tilt. La Sncf, la società nazionale francese delle ferrovie, ha denunciato "diversi atti dolosi simultanei" che hanno paralizzato tre delle quattro linee ad alta velocità del Paese, "Atlantique, Nord ed Est", causando gravi interruzioni della circolazione e notevoli ritardi.

"Sono stati appiccati incendi deliberati per danneggiare" gli impianti, ha spiegato il gruppo ferroviario in un comunicato stampa. Di conseguenza il traffico dei treni ad alta velocità su queste tre linee è "molto disturbato". Una fonte vicina alla questione ha parlato di "atti di sabotaggio evidentemente coordinati".

La situazione è particolarmente critica alla stazione di Montparnasse, a Parigi, dove tutti i treni ad alta velocità sono rimasti sulla banchina almeno fino all'ora di pranzo.

"Stiamo deviando alcuni treni sulle linee convenzionali ma dovremo cancellarne un gran numero", e sono previsti ritardi superiori alle tre ore, ha aggiunto la Sncf, precisando che "questa situazione dovrebbe durare almeno tutto il fine settimana durante le riparazioni", già iniziate.

"Tutti i clienti saranno informati via sms sullo spostamento dei loro treni", ha dichiarato il gruppo all'Afp. La Sncf consiglia "a tutti i viaggiatori di rimandare il viaggio e di non recarsi nelle stazioni", specificando che tutti i biglietti sono sostituibili e rimborsabili al cento per cento. Secondo l'amministratore delegato della società Jean-Pierre Farandou i disagi interesseranno 800mila passeggeri.

L'attacco comporterà enormi disagi non solo per i milioni di visitatori diretti verso la capitale francese per assistere alle Olimpiadi, ma anche per i milioni di francesi in partenza per le vacanze estive.

Il ministro dei Trasporti francese Patrice Vergriete ha affermato che "tutti gli elementi - come la concomitanza degli orari e delle camionette ritrovate nei pressi degli incendi - indicano che questi atti sono premeditati" e ha definito il sabotaggio "un'azione criminale scandalosa".

In un messaggio pubblicato su X, anche il primo ministro dimissionario Gabriel Attal ha deplorato "atti di sabotaggio" condotti in modo "preparato e coordinato". "Le conseguenze sulla rete ferroviaria sono massicce e gravi", ha aggiunto Attal.

L'operazione non è stata ancora rivendicata e la procura di Parigi ha aperto un'inchiesta per reati quali il danneggiamento di beni suscettibili di compromettere gli interessi fondamentali della Nazione, reati contro un sistema di elaborazione automatica dei dati da parte di una banda organizzata o un'associazione a delinquere per commettere altri reati e illeciti.

Secondo i funzionari governativi non ci sono segnali immediati di un collegamento con i Giochi. Dalle prime indiscrezioni sembra che le piste privilegiate al momento sono quelle della "contestazione ecologista" o del sabotaggio da parte di gruppi dell'ultrasinistra, in quanto "le modalità operative, soprattutto gli incendi dolosi su alcuni punti della rete ferroviaria, assomigliano a quelli utilizzati in passato dall'ultrasinistra". I primi elementi dell'inchiesta mostrano anche una profonda conoscenza della rete ferroviaria, che fa presupporre "complicità interne alla Sncf".