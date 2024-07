Di Euronews Agenzie: AP

Critico il candidato repubblicano contro le parole della vicepresidente degli Stati Uniti sulla guerra a Gaza. Netanyahu dalla Florida conferma che la prossima settimana i negoziatori si incontreranno a Roma per discutere dell'accordo per il cessate il fuoco

L'ex presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha definito "irrispettose" le osservazioni della vicepresidente Kamala Harris sulla guerra tra Israele e Hamas, rilasciate alla stampa dopo il suo incontro con il premier israeliano Benjamin Netanyahu alla Casa Bianca.

Trump ha parlato nella sua tenuta di Mar-a-Lago, in Florida, dove ha avuto un colloquio con Netanyahu, il loro primo incontro faccia a faccia dopo quattro anni. "È una persona di sinistra radicale. San Francisco, ha distrutto San Francisco. È davvero una distruttrice. Non sa come costruire", ha detto Trump.

Trump ricuce con Netanyahu: "Ottimo rapporto"

"Penso che le sue osservazioni siano state irrispettose. Non sono stati molto gentili nei confronti di Israele. In realtà non so come una persona ebrea possa votare per lei, ma questo dipende da loro", ha aggiunto Trump.

Il candidato repubblicano e Netanyahu si sono incontrati nel tentativo di riparare un'importante alleanza politica che si era rotta dopo che Netanyahu si era congratulato con Joe Biden per la sua vittoria alle presidenziali del 2020 contro Trump. Ma Trump ha respinto le domande sul fatto che le relazioni abbiano subito una battuta d'arresto. "Non è mai stato male, direi che è sempre stato buono. Nessun presidente ha fatto quello che ho fatto io per Israele e abbiamo sempre avuto un ottimo rapporto", ha dichiarato.

Colloqui in programma a Roma per il cessate il fuoco

Giovedì Netanyahu ha incontrato alla Casa Bianca anche il presidente uscente Joe Biden per un colloquio incentrato soprattutto sullo stato dei negoziati per il cessate il fuoco a Gaza.

Alla domanda se queste osservazioni avrebbero avuto un impatto sui colloqui in corso per raggiungere un cessate il fuoco, Netanyahu ha risposto: "Penso che nella misura in cui Hamas capisce che non c'è differenza tra Israele e gli Stati Uniti questo lo accelererà, questo accelera l'accordo. E spero che questi commenti non cambino le cose".

Fonti della Casa Bianca hanno dichiarato giovedì che i negoziati per il cessate il fuoco, che hanno arrancato per settimane, sono nelle fasi finali, ma ci sono ancora questioni da risolvere. Netaynahu ha detto che Israele è "ansioso" di vedere la fine della guerra di nove mesi a Gaza, ma alla domanda se un accordo fosse vicino ha risposto solo: "Penso che il tempo lo dirà". Il premier israeliano ha poi confermato che una delegazione si recherà a Roma all'inizio della prossima settimana.