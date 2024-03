La sede del Comitato olimpico internazionale a Losanna, in Svizzera - Diritti d'autore Laurent Gillieron/MTI/MTVA

La sede del Comitato olimpico internazionale a Losanna, in Svizzera - Diritti d'autore Laurent Gillieron/MTI/MTVA

Gli atleti di Russia e Bielorussia non parteciperanno alla cerimonia di apertura di Parigi 2024. Finora si sono qualificati in 19: gareggeranno sotto la bandiera olimpica, ma non sfileranno sulla Senna il 26 luglio. Il Cio cambia nazionalità a due russi. Il Guatemala riammesso alle Olimpiadi