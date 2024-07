Di Euronews Agenzie: AP

Questo articolo è stato pubblicato originariamente in inglese

Gli incendi, segnalati prima dell'alba di venerdì, hanno paralizzato i viaggi in treno verso Parigi per circa 800milapersone in tutta Europa. Coinvolti anche gli atleti diretti alla cerimonia di apertura dei Giochi Olimpici

PUBBLICITÀ

I tecnici della rete ferroviaria ad alta velocità francese hanno iniziato a riparare i danni causati dagli incendi dolosi avvenuti poche ore prima della cerimonia di apertura delle Olimpiadi di Parigi.

Gli incendi hanno paralizzato i viaggi in treno verso Parigi per circa 800mila persone in tutta Europa, compresi gli atleti diretti alla cerimonia di apertura dei Giochi Olimpici.

Cosa è successo alle linee ferroviarie francesi

Gli attacchi, apparentemente coordinati, hanno preso di mira località remote e lontane dalla capitale, cercando di interrompere i percorsi ferroviari verso la città da tutte le direzioni. Gli incendi sono stati appiccati prevalentemente a tubi contenenti cavi di segnalazione critici per il sistema noto come Tgv, sistema a trazione elettrica di concezione francese. Non sono stati segnalati feriti.

L'operatore ferroviario Sncf ha dichiarato che la sicurezza in tutta la rete sarà rafforzata. In un comunicato, l'azienda ha dichiarato che il servizio è gradualmente migliorato, ma che ci saranno ancora interruzioni su alcune linee. "In coordinamento con le forze dell'ordine, è stata intensificata la sorveglianza della rete, utilizzando risorse umane e tecniche", si legge nel comunicato.

Gli incendi sono stati segnalati prima dell'alba di venerdì in prossimità dei binari su tre linee diverse, causando interruzioni diffuse. Un altro tentativo di incendio doloso, a sud, a Vergigny, è stato sventato dagli agenti ferroviari che hanno spaventato diversi sospetti.

I ministri del governo francese si sono affrettati a deplorare i presunti atti di vandalismo, pur affermando che non vi sono segni immediati di un legame diretto con le Olimpiadi.

Patrice Vergriete, ministro dei Trasporti, ha dichiarato su X che diversi treni ad alta velocità Tgv rimarranno interrotti nei prossimi giorni. "Condanno fermamente questi atti criminali che metteranno a rischio le partenze per le vacanze di molti francesi", ha dichiarato. "Un grande ringraziamento alle squadre della Sncf che stanno lavorando duramente per ripristinare le condizioni di traffico il più rapidamente possibile", ha aggiunto Vergriete.

SNCG technicians work on replacing cabling alongside the railway line at Courtalain, July 26, 2024 Screenshot from AP video 4508632

Parlando a Bfmtv, Amélie Oudéa-Castéra, Ministro dello Sport e dei Giochi Olimpici e Paralimpici, ha dichiarato di condannare "con la massima fermezza" quanto accaduto venerdì mattina. "È davvero spaventoso", ha dichiarato. "Agire contro i giochi significa agire contro la Francia, contro la propria parte, contro il proprio Paese". Il ministro dell'Interno Gérald Darmanin si è augurato che i responsabili siano presto arrestatati.