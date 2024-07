Nonostante la pressione di anni di sanzioni occidentali e di proteste interne in Iran, l'Ue non dovrebbe aspettarsi molti cambiamenti nel dialogo con Masoud Pezeshkian. Il candidato riformista ha vinto le elezioni presidenziali contro l'integralista Saeed Jalili

Masoud Pezeshkian promette di promuovere il dialogo con le potenze occidentali, ma non vuole cambiamenti radicali nella teocrazia sciita governata dalla Guida Suprema Ayatollah Ali Khamenei. Per dimostrarlo, il cardiochirurgo e legislatore di lungo corso si è recato al mausoleo del defunto Ayatollah Ruhollah Khomeini, leader della Rivoluzione islamica del 1979, per celebrare la vittoria.

Si è trattato di una decisione simbolica da parte dell'uomo che il 5 luglio ha ottenuto 16,3 milioni di voti, contro i 13,5 milioni del più agguerrito Saeed Jalili (49,6 per cento di affluenza alle urne), e questo dovrebbe essere un chiaro messaggio per l'Occidente, afferma Majid Golpour, esperto di politica internazionale e professore alla Libera Università di Bruxelles.

"Non appena sono stati pubblicati i risultati, il primo posto in cui ha scelto di fare un annuncio pubblico è stata la tomba dell'Ayatollah Khomeini. Quindi non c'è niente di più conservatore di questo", ha sostenuto Golpour.

Una guardia di sicurezza iraniana attraversa il cancello della centrale nucleare di Bushehr Vahid Salemi/AP

Secondo l'accademico, Masoud Pezeshkian ha puntato su un'agenda a breve termine e per questo è disposto ad "accettare alcune riforme e modifiche che gli permetteranno di lavorare con coloro che non vanno d'accordo con la Repubblica islamica dell'Iran, ma anche che potrebbero essere una via d'uscita dalla crisi attuale".

L'Iran e la bomba atomica

Pezeshkian dovrà farsi strada in un governo ancora largamente dominato dagli integralisti, pressato dalla guerra in corso tra Israele e Hamas nella Striscia di Gaza e dai timori occidentali che il regime di Teheran arricchisca uranio a sufficienza per produrre più armi nucleari.

Per frenare il programma di arricchimento dell'uranio del regime, nel 2015 è stato firmato il Piano d'azione congiunto globale (Joint Comprehensive Plan of Action, Jcpoa), che coinvolge Cina, Francia, Russia, Regno Unito, Stati Uniti, Germania e Unione europea (Ue). Ma l'accordo si è arenato e le riserve di uranio arricchito sono ora più di venti volte superiori al limite concordato, secondo le Nazioni Unite.

L'Ue ha ribadito la sua chiara determinazione che "l'Iran non dovrà mai sviluppare o acquisire un'arma nucleare", come indicato nelle conclusioni del Consiglio europeo del dicembre 2022. Oltre all'attuazione delle sanzioni Onu, l'Ue ha imposto le proprie misure restrittive a causa delle attività di proliferazione nucleare dell'Iran.

A morte de Mahsa Amini, de 22 anos, levou a protestos em massa em 2022 Mauro Scrobogna/LaPresse

"La Repubblica islamica è a un passo dall'avere una fabbrica di bombe atomiche. Quindi non possiamo più aspettare anni e anni, come ha fatto l'Alto rappresentante per gli Affari esteri dell'Ue Josep Borrell. L'Europa deve preparare i vari dossier in collaborazione con gli Stati Uniti d'America e, naturalmente, con i principali attori della regione mediorientale, ovvero Arabia Saudita, Turchia, Egitto, Israele e i Paesi arabi che hanno i loro interessi nella risoluzione di questi problemi", ha sostenuto il professor Golpour.

Durante la campagna elettorale, i candidati presidenziali iraniani hanno discusso i possibili scenari relativi alla possibilità che l'ex presidente Usa, il repubblicano Donald Trump, vinca le elezioni di novembre, essendo stato lui a ritirare unilateralmente gli Stati Uniti dall'accordo nucleare con l'Iran nel 2018.

L'Iran ha avuto colloqui indiretti con l'amministrazione dell'attuale presidente democratico Joe Biden, anche se non c'è stato alcun passo chiaro verso la revoca delle sanzioni economiche. Il Dipartimento di Stato statunitense ha definito le elezioni iraniane "né libere né giuste" e ha rilevato che "un numero significativo di iraniani ha scelto di non partecipare".

Il problema dei diritti umani in Iran

L'Ue ha imposto sanzioni contro l'Iran in risposta alle sue attività di proliferazione nucleare, ma anche a causa delle violazioni dei diritti umani. Il blocco ha adottato dieci pacchetti negli ultimi due anni, in seguito alla morte in custodia della polizia della giovane Mahsa Amini per il modo in cui portava il velo e alla repressione di massicce proteste popolari.

Il presidente eletto ha promesso una maggiore flessibilità nell'attuazione della legge che impone alle donne di indossare il velo, ma l'Ue dovrebbe essere esigente in questo campo, afferma l'accademico.

"Credo che la cosa più importante da chiedere sia un dialogo trasparente su tutte le violazioni dei diritti individuali, civili e collettivi che vediamo oggi e che sono state descritte nei rapporti di varie istituzioni europee", ha detto Golpour. "In questo senso, la ripresa delle relazioni tra il Parlamento europeo e l'Assemblea islamica deve essere subordinata all'apertura di questi spazi di libertà", ha aggiunto.

L'Iran tra la guerra in Ucraina e quella a Gaza

L'Iran ha lanciato il suo primo attacco diretto a Israele ad aprile, a seguito di un attacco israeliano a una delle sue sedi diplomatiche in Libano. Inoltre, gruppi di miliziani armati dal regime di Teheran - come gli Hezbollah libanesi e i ribelli Houthi dello Yemen - sono coinvolti nei combattimenti a Gaza e hanno intensificato i loro attacchi come rappresaglia contro Israele.

"Possiamo chiedere agli attori regionali di fare il punto sulle attività devastanti del terrorismo e di elencare i gruppi terroristici che sono al centro della guerra regionale. E credo che questo programma dovrebbe essere guidato dall'Europa", ha suggerito Majid Golpour come mezzo per creare percorsi per un cessate il fuoco e una pace duratura.

L'Ue ha anche sanzionato l'Iran per aver fornito alla Russia i droni che Mosca utilizza nella sua guerra contro l'Ucraina. "Oggi in Iran c'è un ampio movimento che chiede la pace e non accetta l'aggressione della Russia nella regione e in Europa. Credo che l'Europa debba sostenere questo movimento per la neutralità e la Repubblica islamica, in pratica, deve dimostrare che non ci saranno consegne di missili, né fabbriche di missili per gli alleati nella regione", ha detto l'analista.

Il nuovo presidente dovrà anche dimostrare di essere degno di succedere al defunto presidente Ebrahim Raisi, la cui morte in un incidente in elicottero a maggio ha provocato elezioni anticipate. Raisi era considerato un protetto di Alii Khamenei e un potenziale successore come guida suprema.