Di Euronews

I sostenitori di Pezeshkian, cardiochirurgo e legislatore di lunga data, sono scesi in strada a Teheran e in altre città iraniane prima dell'alba per celebrare il vantaggio su Jalili, il candidato conservatore

PUBBLICITÀ

Il candidato riformista Masoud Pezeshkian ha vinto il secondo turno delle elezioni presidenziali iraniane sabato, sconfiggendo il candidato Saeed Jalili.

Pezeshkian ha promesso di avvicinarsi all'Occidente e di facilitare l'applicazione della legge sul velo obbligatorio, dopo anni di sanzioni e proteste che hanno messo sotto pressione la Repubblica Islamica.

Il riformista Pezeshkian vince la corsa elettorale in Iran

Nella sua campagna, l'attuale presidente non ha promesso cambiamenti radicali nella teocrazia sciita dell'Iran e ha a lungo considerato il leader supremo, l'ayatollah Ali Khamenei, l'arbitro finale di tutte le questioni statali nel paese. Ma anche i modesti obiettivi di Pezeshkian sono destinati a essere messi in discussione da un establishment iraniano ancora largamente dominato dagli estremisti, dalle tensioni per la guerra tra Israele e Hamas nella Striscia di Gaza e dai timori occidentali che Teheran stia arricchendo l'uranio per la produzione di armi nucleari.

La gioia dei sostenitori di Pezeshkian

I sostenitori di Pezeshkian, cardiochirurgo e legislatore di lunga data, sono scesi in strada a Teheran e in altre città iraniane prima dell'alba per celebrare il vantaggio su Jalili, l'ex negoziatore nucleare.

"Caro popolo iraniano, le elezioni sono finite e questo è solo l'inizio della nostra cooperazione", ha scritto Pezeshkian sulla piattaforma sociale X, ancora vietata in Iran. "La strada da percorrere non sarà facile e sarà possibile solo con il vostro impegno, la vostra empatia e fiducia. Giuro sul mio onore che non vi lascerò soli su questa strada. Non lasciatemi solo".

La vittoria di Pezeshkian è tuttavia un momento delicato per l'Iran, con forti tensioni in Medio Oriente dovute alla guerra tra Israele e Hamas, all'avanzamento del programma nucleare iraniano e alle imminenti elezioni negli Stati Uniti, che potrebbe compromettere qualsiasi possibilità di de-escalation Teheran-Washington.

Affluenza bassa anche in Iran

Il primo turno delle elezioni, il 28 giugno, ha visto l'affluenza più bassa nella storia della Repubblica islamica dalla Rivoluzione islamica del 1979.

I funzionari del governo, compreso il leader supremo Ayatollah Ali Khamenei, avevano previsto un tasso di affluenza più alto all'inizio del voto, con la televisione di stato che trasmetteva immagini di modeste code in alcuni centri elettorali in tutto il paese.

Secondo i funzionari, l'affluenza di venerdì è stata del 49,6%, una cifra storicamente bassa per le elezioni presidenziali iraniane. Sono stati contati 607 575 voti nulli, che sono spesso un segno di protesta da parte di coloro che si sentono obbligati a votare, ma erano intenzionati a respingere entrambi i candidati.

Pezeshkian, che parla azero, farsi e curdo, ha fatto una campagna per avvicinarsi ai vari gruppi etnici dell'Iran. È il primo presidente iraniano della parte occidentale dell'Iran da decenni.

Elezioni in tempi di forti tensioni regionali

In aprile l'Iran ha lanciato il suo primo attacco diretto contro Israele, mentre i gruppi di milizie che Teheran arma nella regione - come i libanesi Hezbollah e i ribelli yemeniti Houthi - sono coinvolti nei combattimenti e hanno recentemente intensificato i loro attacchi. L'Iran, inoltre, sta presumibilmente arricchendo l'uranio e ne mantiene una riserva sufficiente per costruire diverse armi nucleari. E se Khamenei rimane l'ultimo decisore sulle questioni statali, indipendentemente dall'uomo che alla fine vince la presidenza, la politica estera del paese può essere orientata al confronto o alla collaborazione con l'Occidente.

La campagna ha anche ripetutamente affrontato ciò che sarebbe accaduto se l'ex presidente Donald Trump, che ha ritirato unilateralmente l'America dall'accordo nucleare del 2018, vincesse le elezioni di novembre. L'Iran ha tenuto colloqui indiretti con l'amministrazione del presidente Joe Biden, anche se non c'è stata una mossa chiara per limitare il programma nucleare di Teheran in cambio della revoca delle sanzioni economiche.

Più di 61 milioni di iraniani di età superiore ai 18 anni erano eleggibili al voto, di cui circa 18 milioni tra i 18 e i 30 anni. La votazione doveva terminare alle 18.00, ma è stata prorogata fino a mezzanotte per aumentare la partecipazione.