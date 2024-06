Di Euronews Agenzie: AP

Questo articolo è stato pubblicato originariamente in inglese

Il diplomatico dell'Unione Europea Johan Floderus e un altro uomo, Saeed Azizi, sono stati rilasciati dall'Iran in cambio del cittadino iraniano Hamid Nouri, condannato a Stoccolma per crimini di guerra per il suo ruolo nelle esecuzioni di massa del 1988 nella Repubblica Islamica