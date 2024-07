Di Euronews

Grazie al Meccanismo di protezione civile dell’Unione europea, ci sono oltre 500 vigili del fuoco dislocati in tutto il territorio interessato dai roghi

PUBBLICITÀ

Complice il caldo torrido, la stagione degli incendi continua a fare danni in diverse regioni d'Europa. Almeno 14 persone, tra cui 11 vigili del fuoco, sono rimaste ferite in seguito a un incendio scoppiato a Cascais in Portogallo, domenica, secondo quanto riportato dalla stampa locale. Tutti e 14 i feriti sono stati trasportati in ospedale per restare sotto osservazione dopo aver inalato fumo, ma non hanno avuto bisogno di ulteriori cure.

L'incendio ha causato danni a un centro ippico; i vigili del fuoco hanno evacuato 30 cavalli.

Sette incendi sono divampati nella Macedonia settentrionale. La situazione è più grave tra le città di Stip e Negotino, dove i roghi si sono estesi per 30 chilometri sul monte Serta, nella parte meridionale del Paese. Le autorità hanno dichiarato che altri 22 incendi sono stati localizzati o spenti.

Per il settimo giorno continuano gli sforzi per domare le fiamme che hanno investito l'area del comune di confine di Bolyarovo, vicino al confine con la Turchia. Non c'è pericolo per gli insediamenti, ma i focolai tra i villaggi di Voden e Kraynovo rimangono attivi. Inoltre, sono arrivati i primi sette container per la sistemazione temporanea delle persone evacuate o che hanno subito danni alle loro abitazioni.

L'incendio ha interessato circa 73.000 ettari di terreno.

Il portavoce della Commissione europea Balazs Ujvari spiega che la minaccia incendi è una delle priorità dell'esecutivo e che - grazie al Meccanismo di protezione civile dell’Unione europea - ci sono oltre 500 vigili del fuoco dislocati in tutto il territorio interessato dai roghi e in luoghi chiave, a supporto degli operatori locali.

Per quanto riguarda i mezzi aerei, la Commissione ha allestito una flotta di 28 canadair e 4 elicotteri.