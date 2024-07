Numerosi aeroporti e compagnie aeree europee hanno segnalato problemi dopo il blocco informatico ai sistemi Microsoft. Ecco cosa consigliano le compagnie aeree e gli scali interessati finora

Grave interruzione ai sistemi Microsoft in tutto il mondo a causa di un aggiornamento del software Crowdstrike, con conseguenti problemi per i viaggiatori durante l'intensa stagione estiva.

Compagnie aeree, aeroporti, ma anche società di media e e banche hanno segnalato problemi in quanto i loro sistemi fanno affidamento a Microsoft. Ecco cosa sappiamo finora dell'impatto sui viaggi in Europa.

I consigli per i passeggeri durante il blocco informatico

Se dovete prendere un aereo oggi, il nostro consiglio è:

Controllare i siti web e le app della compagnia aerea e dell'aeroporto prima di partire per l'aeroporto e seguire tutti i consigli forniti.

Anche i canali social media delle compagnie aeree e degli aeroporti sono una buona fonte di informazioni aggiornate.

Se il volo partirà comunque, arrivare in aeroporto con le solite due ore di anticipo, a meno che la compagnia aerea o l'aeroporto non vi abbiano consigliato diversamente.

Portate con in aeroporto acqua e snack, soprattutto per bambini o anziani, in caso di lunghe code o altri ritardi.

Le code ai punti di sicurezza tendono ad allungarsi in questo tipo di situazioni. Assicurarsi quindi che il bagaglio a mano non contenga oggetti proibiti per non aggravare il problema.

Ryanair consiglia di arrivare in aeroporto in anticipo: checkin online bloccato

"Stiamo attualmente subendo disagi su tutto il network a causa di un'interruzione informatica globale di terze parti che non è sotto il nostro controllo. Consigliamo a tutti i passeggeri di arrivare in aeroporto almeno 3 ore prima dell'orario di partenza previsto", ha scritto su X la compagnia lowcost Ryanair.

"Se dovete viaggiare oggi e non avete ancora effettuato il check-in per il vostro volo, potete farlo in aeroporto", ha aggiunto l'azienda.

Ita Airways ha fatto sapere "che è in corso un problema generalizzato a livello mondiale sui sistemi informatici che sta causando importanti disservizi al trasporto aereo con conseguenti ritardi e cancellazioni". "La Compagnia sta lavorando per limitare al massimo i disagi dei passeggeri. Per qualsiasi aggiornamento sui voli si prega di consultare l'app e il sito ufficiale della Compagnia ita-airways.com", si legge poi nel testo.

Aeroporti europei colpiti finora

Disagi sono stati registrati all'aeroporto Schiphol di Amsterdam, ma anche a Parigi e in Spagna. "L'interruzione ha un impatto sui voli da e per Schiphol", ha dichiarato un portavoce alla Bbc, aggiungendo che non è ancora chiaro il numero di voli interessati. All'aeroporto londinese di Stansted alcuni check-in vengono effettuati manualmente ma "i voli continuano a funzionare normalmente". "I nostri principali sistemi operativi non sono interessati", ha dichiarato un portavoce, ma "alcuni servizi di pagamento al dettaglio sono stati colpiti".

Disagi, da quanto si apprende, anche nell'aeroporto di Fiumicino a Roma e ancora in Svizzera, India e Giappone. "Nonostante i propri sistemi non siano stati impattati, si stanno verificando ritardi e/o cancellazioni sui voli in partenza e in arrivo a causa di un problema generalizzato a livello mondiale sui sistemi informatici. Si consiglia di verificare lo stato del proprio volo con la compagnia di riferimento o su www.adr.it", scrive l'aeroporto romano.

Venerdì mattina gli schermi delle partenze dell'aeroporto di Edimburgo erano fuori uso e nell'edificio principale del terminal è scattato l'allarme antincendio, che si pensa sia stato innescato dallo stesso errore informatico. L'aeroporto internazionale di Berlino è invece bloccato e tutti i voli sono stati sospesi.

I passeggeri possono chiedere un risarcimento in caso di ritardo o cancellazione del volo?

Al momento non è chiaro se ai passeggeri sarà dovuto un risarcimento.

Secondo la normativa europea, se un volo viene ritardato di più di tre ore o cancellato del tutto, la compagnia aerea deve offrire al passeggero un altro volo o fornirgli un rimborso completo e talvolta un risarcimento.

Esistono tuttavia delle eccezioni a questa regola, come le condizioni meteorologiche, che sono al di fuori del controllo delle compagnie aeree. Resta da vedere chi sarà responsabile dei gravi problemi di oggi.