Di euronews

La Russia ha lanciato più di 40 missili su tutto il territorio ucraino nella mattina di lunedì, ha detto il presidente Volodymyr Zelensky. Almeno dieci le persone uccise a Kryvyi Rih, 8 a Kiev e 3 a Pokrovs. Nella capitale è stato colpito un ospedale pediatrico

PUBBLICITÀ

Almeno 20 persone sono state uccise dopo che la Russia ha lanciato un massiccio attacco missilistico contro numerose città dell'Ucraina, secondo quanto riferito dai funzionari locali.

Nella capitale Kiev, almeno sette persone sono state uccise in un inconsueto attacco diurno. Il sindaco della città, Vitali Klitschko, ha dichiarato che un ospedale pediatrico è stato colpito dal missile ed è stato evacuato.

"Uno degli ospedali pediatrici più importanti non solo in Ucraina, ma anche in Europa. Okhmatdyt ha salvato e restituito la salute a migliaia di bambini. Ora l'ospedale è stato danneggiato da un attacco russo, con persone intrappolate nelle macerie, e non si conosce il numero esatto di feriti e dei morti", ha scritto il presidente ucraino Volodymyr Zelensky in un messaggio su Telegram.

"La Russia non può non sapere dove volano i suoi missili e deve essere ritenuta pienamente responsabile di tutti i suoi crimini: contro le persone, contro i bambini, contro l'umanità in generale. È molto importante che il mondo non rimanga in silenzio e che tutti si rendano conto di ciò che la Russia è e di ciò che sta facendo".

Klitschko ha riferito su Telegram che un'ambulanza è stata chiamata in uno dei quartieri. Secondo l'Aeronautica militare le forze russe hanno lanciato missili in numerose regioni del Paese. Un MiG-31K portatore di missili ipersonici Kinzhal, ha specificato, è decollato dal territorio russo.

Nella città centrale di Kryvy Rih, il capo dell'amministrazione militare ha dichiarato che sono state uccise almeno 10 persone. Altri tre morti si sono registrati nella città orientale di Pokrovsk.

Zelensky ha annunciato che il Paese è sotto attacco: "nella mattinata le forze russe hanno lanciato più di 40 missili di vario tipo verso diverse città ucraine: Kiev, Dnipro, Kryvyi Rih, Sloviansk, Kramatorsk Sono stati danneggiati edifici residenziali, infrastrutture e un ospedale pediatrico", si legge nella dichiarazione.

"Tutti i servizi sono impegnati a salvare il maggior numero possibile di persone. E il mondo intero deve usare tutta la sua determinazione per porre finalmente fine agli attacchi russi. Putin porta le uccisioni. Solo insieme possiamo portare pace e sicurezza".