La politica, 60 anni, è stata uccisa in un agguato venerdì a Leopoli. È ancora caccia all'uomo che le ha sparato alla testa ed è fuggito. La polizia indaga sull'astio personale: l'ex deputata, anche linguista, era nota per le sue campagne a favore della lingua ucraina

PUBBLICITÀ

Lunedì diverse migliaia di persone hanno partecipato ai funerali di Iryna Farion nella città occidentale ucraina di Leopoli. L'ex parlamentare, 60 anni, venerdì è stata colpita mortalmente in strada da un aggressore sconosciuto, che le ha sparato alla testa, ed è morta in ospedale per le ferite riportate.

Farion è stata membro del Parlamento ucraino dal 2012 al 2014 con il piccolo partito nazionalista di estrema destra Svoboda. Docente di linguistica, era nota soprattutto per la sue campagne volte a promuovere l'uso della lingua ucraina da parte degli ucraini russofoni, in particolare dei funzionari pubblici.

Nel novembre 2023 attirò a sé molte critiche quando durante un'intervista televisiva dichiarò di non poter “considerare ucraini” i soldati del reggimento Azov che hanno difeso Mariupol nei primi giorni dell'invasione russa perché parlavano russo.

È in corso una caccia all'aggressore, che è subito fuggito dalla scena del crimine. La polizia ha aperto un'indagine per omicidio e sta considerando come probabile movente dell'attacco "l'astio personale" verso l'ex deputata dovuto alle sue attività sociali e politiche.