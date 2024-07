Oltre 300 migranti arrivati a Gran Canaria in meno di 24 ore

Di Euronews Agenzie: EBU

Il numero di migranti che compiono la pericolosa traversata in mare dall'Africa alle Isole Canarie è aumentato del 160% tra gennaio e luglio rispetto allo stesso periodo dell'anno scorso. Tanti i minori non accompagnati

Continua l'emergenza migranti alle Isole Canarie. Quattro imbarcazioni che trasportavano più di trecento migranti hanno attraccato all'isola spagnola di Gran Canaria in meno di 24 ore.

Una delle imbarcazioni, una barca di legno che trasportava 64 persone, è arrivata sull'isola senza assistenza: undici delle persone a bordo sono state trasportate in ospedale, alcune in elicottero, mentre quattro sarebbero in condizioni critiche.

Un'altra imbarcazione è stata scortata in porto dalla Società di sicurezza e salvataggio marittimo (Salvamento Marítimo) dopo essere stata avvistata a circa 15 chilometri a sud-est di Gran Canaria. L'imbarcazione trasportava 145 persone, tutte di origine africana subsahariana, e tutti i passeggeri erano in buone condizioni fisiche.

Arrivi aumentati del 160% alle Canarie

Il ministero dell'Interno spagnolo ha dichiarato che il numero di migranti arrivati via mare alle Isole Canarie è aumentato del 160 per cento tra gennaio e luglio rispetto allo stesso periodo dell'anno scorso. Il ministero ha dichiarato che quasi ventimila persone in totale hanno compiuto la pericolosa traversata in mare in quel periodo.

Gli arrivi complessivi via mare in Spagna, compresi quelli sulla terraferma, sono aumentati dell'88 per cento, raggiungendo circa 25.300 persone. La rotta dall'Africa alle Isole Canarie, che si trovano al largo della costa meridionale del Marocco, è la rotta migratoria in più rapida crescita verso l'Europa.

Seimila minori arrivati sulle isole da soli

L'agenzia europea per il controllo delle frontiere Frontex afferma che gli attraversamenti irregolari sono aumentati del 303 per cento da gennaio a maggio rispetto a un anno fa. E in molti casi, molti degli arrivi alle Isole Canarie sono minori non accompagnati. Questo ha messo a dura prova i servizi competenti dell'arcipelago, dove si parla di quasi seimila bambini immigrati.