Il gioco delle rappresaglie ha superato una linea rossa e ormai Israele e Iran colpiscono più o meno apertamente i rispettivi territori. Cosa potrebbe significare

PUBBLICITÀ

Iran e Israele hanno tenuto un profilo basso dopo l'attacco di venerdi a una base militare nella zona di Isfahan.

Israele non ha confermato la paternità dell'attacco, come quasi sempre accade, però è chiaro che il conflitto in Medio Oriente ha superato una linea rossa.

Dagli attacchi delle milizie affiliate all'Iran da Libano, Siria e Yemen, con raid aerei e e omicidi mirati israeliani di risposta, si è passati a offensive dirette sui territori nazionali.

L'analisi di Euronews sui pericoli di questa guerra a distanza tra due Paesi con capacità nucleari.