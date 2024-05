Diritti d'autore Vahid Salemi/Copyright 2021 The AP. All rights reserved

Vahid Salemi/Copyright 2021 The AP. All rights reserved

Il presidente iraniano Ebrahim Raisi - Diritti d'autore Vahid Salemi/Copyright 2021 The AP. All rights reserved

Il presidente iraniano Ebrahim Raisi - Diritti d'autore Vahid Salemi/Copyright 2021 The AP. All rights reserved

Di Euronews

Il presidente iraniano morto domenica in seguito alla caduta dell'elicottero su cui viaggiava sarà probabilmente ricordato in patria con il macabro soprannome di "macellaio di Teheran". Nel 1988, in veste di magistrato, firmò le condanne a morte di migliaia di oppositori