Diritti d'autore Petros Karadjias/Copyright 2024 The AP. All rights reserved

Petros Karadjias/Copyright 2024 The AP. All rights reserved

Agente dell'Onu nella zona cuscinetto a Cipro - Diritti d'autore Petros Karadjias/Copyright 2024 The AP. All rights reserved

Agente dell'Onu nella zona cuscinetto a Cipro - Diritti d'autore Petros Karadjias/Copyright 2024 The AP. All rights reserved

Di Euronews

Giornata di celebrazioni a Cipro per il cinquantesimo anniversario dello sbarco delle forze turche sull'isola. Il Paese è ancora diviso e la strada per una soluzione è in salita