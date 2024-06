Di euronews

Jannik Sinner ha perso contro il tennista Carlos Alcaraz nella semifinale del Roland Garros per 3 set a 2. Domenica in finale lo spagnolo affronterà il vincitore tra Ruud e Zverev

PUBBLICITÀ

Non ce l'ha fatta Jannik Sinner, sconfitto in semifinale degli Open di Francia dallo spagnolo Carlos Alcaraz. Il tennista italiano è diventato da poco il numero uno del mondo dopo l'infortunio del serbo Novak Djokovic. Una lesione al menisco lo ha costretto a ritirarsi arrivato ai quarti. Alcaraz ha vinto per tre set a due con il punteggio di 2-6, 6-3, 3-6, 6-4, 6-3.

In finale domenica Alcaraz sfiderà il vincitore dell'altra semifinale, che sarà disputata tra il norvegese Casper Ruud e il tedesco Alexander Zverev.

Un match combattuto, durato poco più di quattro ore. Insieme al sogno di Sinner di vincere il secondo slam di stagione e della carriera, dopo il trionfo agli Australian Open, sfuma anche la possibilità di vedere una quarta finale italiana agli Open di Francia.

Sabato la 28enne Jasmine Paolini affronterà in finale la numero uno al mondo, la polacca Iga Swiatek. La tennista toscana avrà una doppia possibilità di conquistare un titolo Slam perché in coppia con Sara Errani giocherà anche la finale del doppio femminile, dopo aver battuto Kostyuk e Ruse in tre set. Si tratta della decima finale Slam per Errani.

Ma non finisce qui, protagonisti della finale del doppio maschile in calendario per sabato, un altra coppia azzurra: Andrea Vavassori e Simone Bolelli affronteranno in finale Mate Pavic e Marcelo Arevalo.

I tennisti e le tenniste italiane nelle finali Slam

Un'edizione del Roland Garros fortunata per il tennis italiano, anche al netto della sconfitta di Sinner, che da lunedì sarà comunque la testa di serie numero uno del tennis mondiale.

C'era grande attesa per vedere un tennista azzurro nella finale di singolare maschile del Roland Garros. L'ultima volta è stata 48 anni fa, nel 1976 Adriano Panatta sconfisse lo statunitense Harold Solomon per tre set a uno.

Più recente il successo delle tenniste italiane sulla terra rossa più celebre di Francia. Per due anni di fila Francesca Schiavone ha conquistato la finale del Roland Garros, vincendo nel 2010 contro Samantha Stosur e uscendo sconfitta nel match con la cinese Li Na nel 2011.

Se si esclude il trionfo di Sinner agli scorsi Austraian open, l'ultimo giocatore italiano ad aver raggiunto una finale slam è stato Matteo Berrettini: nel 2021 a Wimbledon fu sconfitto dal serbo Novak DJokovic.

Nel 2015 Flavia Pennetta ha conquistato gli Us open battendo in finale la connazionale Roberta Vinci. Durante la premiazione la tennista brindisina annunciò il ritiro dal Tennis.