L'annuncio è arrivato durante il match dei quarti di finale in cui il tennista italiano ha sconfitto Grigor Dimitrov. Sinner è diventato numero uno al mondo in seguito al ritiro di Djokovic dal Roland Garros a causa di un infortunio al menisco

Jannick Sinner è il tennista più forte del mondo secondo la classifica Atp. Ha scalzato il serbo Novak Djokovic che si è ritirato dal torneo Roland Garros in corso in questi giorni a Parigi a causa di un infortunio al menisco. L'annuncio è arrivato mentre Sinner stava disputando i quarti di finale contro il bulgaro Grigor Dimitrov, battuto tre set a zero. È la prima volta nella storia che un Italiano sale sul gradino più alto del tennis mondiale.

"È il sogno di tutti diventare numero uno al mondo, ma al contempo vedere Novak Djokovic così è un dispiacere: gli auguro una pronta guarigione", ha affermato Jannik Sinner dopo l'incontro con Dimitrov. "Grazie al mio team che ha reso tutto questo possibile. Felice di giocarle qui, è un momento speciale per me, sono felicissimo di condividerlo con voi e con chi da casa in Italia mi sta seguendo".

Il tennista azzurro è approdato in semifinale agli Open di Francia che si disputeranno venerdì. Ad attenderlo, sulla terra rossa, il numero tre del Ranking Atp, lo spagnolo Carlos Alcaraz.

La delusione di Novak Djokovic

"Sono davvero triste di annunciare che devo ritrarmi dal Roland Garros. Ho giocato con il cuore e ho dato tutto me stesso nella partita di ieri, e purtroppo a causa di uno strappo mediale del menisco al ginocchio destro io e la mia squadra abbiamo dovuto prendere una decisione difficile dopo un'attenta riflessione", ha detto il tennista serbo.

Con un post sui social ha poi augurato "buona fortuna ai giocatori in gara e ringrazio di cuore gli incedibili tifosi per tutto l'affetto e il supporto. A presto, con amore e gratitudine".